Xiaomi presentó en Viena (Austria) su nueva serie de teléfonos inteligentes Xiaomi 17T, integrada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, con mejoras enfocadas en fotografía móvil, autonomía y funciones de inteligencia artificial.

La principal novedad de esta generación es la incorporación, por primera vez en toda la serie T, de un teleobjetivo Leica con zoom óptico de cinco aumentos, una característica que hasta ahora estaba reservada para modelos de gama más alta. Los dispositivos también integran un sistema de triple cámara de 50 megapíxeles con óptica Leica Summilux.

La compañía señaló que ambos equipos incluyen la función Leica Live Moment, una herramienta diseñada para capturar secuencias de movimiento alrededor del instante fotografiado, con el objetivo de ofrecer imágenes con un componente más narrativo.

(Foto: difusión)

En el apartado multimedia, la serie Xiaomi 17T incorpora pantallas AMOLED con resolución 1.5K, brillo máximo de hasta 3.500 nits y tasas de refresco de hasta 144 Hz. El modelo Pro añade además biseles más delgados gracias a la tecnología LIPO, mientras que la versión estándar apuesta por un diseño más compacto.

Las diferencias entre ambos equipos también se reflejan en la batería. El Xiaomi 17T Pro incorpora una batería de 7.000 mAh compatible con carga rápida de 100W, mientras que el Xiaomi 17T cuenta con una batería de 6.500 mAh y carga rápida de 67W.

En cuanto al rendimiento, ambos teléfonos utilizan procesadores MediaTek de última generación y cuentan con funciones basadas en inteligencia artificial. Entre ellas destacan la integración con Gemini de Google y Circle to Search, herramientas que permiten realizar búsquedas y consultas contextuales directamente desde la pantalla.

Con esta nueva serie, Xiaomi busca reforzar su presencia en el segmento premium ofreciendo características que tradicionalmente estaban limitadas a modelos de mayor precio, especialmente en fotografía, autonomía y capacidades de IA.