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Xiaomi presentó los nuevos integrantes de su familia, el Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro. (Foto: difusión)
Xiaomi presentó los nuevos integrantes de su familia, el Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Xiaomi presentó en Viena (Austria) su nueva serie de teléfonos inteligentes Xiaomi 17T, integrada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, con mejoras enfocadas en fotografía móvil, autonomía y funciones de inteligencia artificial.

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