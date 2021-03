Xiaomi ha presentado este miércoles en China su nuevo dispositivo de gama alta Mi 10S, un celular que funciona con el procesador Snapdragon 870 de Qualcomm y con una cámara trasera cuádruple con sensor principal de 108 MP, así como con una batería de 4.780 mAh con carga inalámbrica rápida de 30W.

La marca china, que ya había anunciado la presentación, ha confirmado ahora que el nuevo Mi 10S funcionará con el nuevo procesador Snapdragon 870, presentado recientemente por Qualcomm, y que tiene arquitectura de siete nanómetros y hasta 3,2 GHz de potencia máxima.

Este chip con soporte 5G proporciona una mejora de hasta el 12 por ciento de rendimiento de CPU con respecto a Snapdragon 865, un 27% de mejora en la unidad gráfica (GPU), y puede realizar 15 TOPS, o billones de operaciones por segundo para la Inteligencia Artificial (IA).

El nuevo ‘smartphone’ de Xiaomi dispone de un sistema de micrófono dual con sonido en 360 grados desarrollado por la marca especializada Harman Kardon, con siete unidades magnéticas, 15 niveles de personalización y una cavidad equivalente a 1,2cc.

A nivel interno cuenta con la tecnología de RAM LPDD5 y de almacenamiento UFS 3.0, como informa Xiaomi en su página web de China.

Mi 10S equipa un sistema de refrigeración líquida con grafito de nivel 6 y un área de disipación de 3.000 mm2, que también utiliza funciones de Inteligencia Artificial (IA). Con todo ello es capaz de reducir la temperatura hasta en 10 grados centígrados.

Xiaomi Mi 10S. (Imagen: XIOAMI)

El dispositivo utiliza una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y FHD+ con tasa de refresco de 90 hercios y tasa de muestreo táctil de 180 hercios, protegida con cristal Gorilla Glass 5 y con un brillo máximo de 1.120 nits. Sus bordes laterales son curvos y la cámara delantera, de 20 MP, está perforada en el panel.

La cámara trasera, por su parte, es cuádruple y cuenta con un sensor principal de 108 MP, con píxeles grandes de 1,6 micras y apertura máxima de f/1.69. Se completa con un ultra gran angular de 13 MP con 123 grados de rango, una lente de profundidad y un sensor macro.

Además de funciones ya típicas como la IA, el modo nocturno, permite grabar vídeo hasta en resolución 8K como máximo y con estabilización óptica de imagen gracias a su sensor principal de 108 MP. También permite añadir subtítulos automáticos al vídeo.

Sus especificaciones se completan con el estándar de conectividad WiFi 6, batería de 4.780 mAh con carga rápida de 33W por cable -se carga al 100% en 56 minutos), de 30W inalámbrica y 10W de carga inversa, sensor NFC de pagos móviles.

Xiaomi Mi 10S está disponible en China en tres colores (azul, negro y blanco) y en tres configuraciones distintas, con un modelo básico de 8GB de RAM y almacenamiento de 128 GB, por 3.299 yuanes (US$ 506 al cambio), otro de 8 + 256 GB por 3.499 yuanes (US$ 537) y una versión máxima de 12 + 256 GB por 3.799 yuanes (US$ 583).

