Xiaomi presentó oficialmente en España la nueva serie Xiaomi 17, integrada por el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra. Este lanzamiento no solo introduce una nueva generación de dispositivos emblema de la marca, sino que consolida una etapa más profunda en su alianza estratégica con Leica, firma alemana que este año celebra un siglo de legado en la historia de la fotografía.

Durante el anuncio, la compañía también reforzó su ecosistema inteligente con nuevos productos Artificial Intelligence of Things (AIoT) o Inteligencia artificial de las cosas, reafirmando su visión de ofrecer una experiencia conectada, intuitiva y de alto rendimiento para los usuarios.

Xiaomi 17 Ultra, el estandarte definitivo de la imagen profesional

El Xiaomi 17 Ultra nace como el Ultimate Imaging Flagship, diseñado para entregar la esencia de la imagen Leica a través de una óptica genuina y sofisticada. Este dispositivo incorpora el primer sensor principal LOFIC de 1” de Xiaomi, mejorando el rendimiento HDR y la captura de detalle en condiciones complejas de iluminación. Destaca también su teleobjetivo Leica de 200MP con zoom óptico mecánico de 75–100 mm, diseñado bajo estándares ópticos APO para ofrecer máxima precisión incluso en largas distancias focales.

Esta pieza de co-ingeniería profunda integra lentes ópticas Leica Summilux, que gracias a su avanzado tratamiento de cristales y revestimientos de última generación, permite que llegue una luz más limpia al sensor, logrando así la estética fotográfica dual auténtica de la marca alemana. En el apartado de video, el equipo permite grabación en Dolby Vision y ACES Log hasta 4K a 120 fps, brindando capacidades cinematográficas avanzadas que permiten a los creadores de contenido profesional llevar una herramienta de producción de élite en el bolsillo.

Más que una actualización técnica, la serie Xiaomi 17 representa una declaración de principios: llevar al smartphone la esencia de la fotografía clásica, reinterpretada con herramientas de última generación. La colaboración entre Xiaomi y Leica evoluciona hacia un modelo de co-creación estratégica, donde la ingeniería, la ciencia del color y la filosofía visual convergen desde el diseño conceptual hasta la experiencia final del usuario.

El resultado es una propuesta que busca algo más que nitidez o resolución: imágenes con carácter, profundidad y una narrativa visual reconocible. Inspirados en la tradición óptica alemana, los nuevos dispositivos integran estándares desarrollados bajo la experiencia centenaria de Leica, reconocida por su precisión, su tratamiento distintivo del color y su enfoque en capturar momentos con autenticidad.

En el caso del Xiaomi 17 Ultra, la experiencia se orienta a quienes buscan una herramienta creativa avanzada en el bolsillo, con capacidades diseñadas para capturar escenas complejas con alto rango dinámico, retratos con profundidad natural y video con aspiraciones cinematográficas. En cuanto al Xiaomi 17, equilibra potencia y versatilidad en un formato más compacto, acercando la experiencia Leica a más usuarios que buscan fotografía premium sin sacrificar portabilidad.

Xiaomi 17, rendimiento y diseño de nivel Pro

Por su parte, el Xiaomi 17 representa una actualización integral en todas sus dimensiones. Diseñado para desafiar los estándares más altos del mercado, incluyendo la competencia directa con los modelos Pro más reconocidos de la industria, este dispositivo ofrece una experiencia de imagen, pantalla y batería de nivel profesional.

Con un enfoque en la potencia y la elegancia, el Xiaomi 17 supera las expectativas de su categoría (outcompeting los estándares Pro tradicionales) gracias a una optimización excepcional del rendimiento y una autonomía de larga duración, permitiendo que la experiencia Leica sea accesible en un formato más compacto pero igualmente indomable.

La serie adopta un lenguaje estético minimalista, con líneas limpias y proporciones refinadas que evocan la sobriedad y elegancia asociadas al diseño fotográfico clásico. Cada elemento, desde la construcción estructural hasta la disposición del módulo de cámara, responde a una intención clara: destacar la importancia de la imagen como eje central del dispositivo.

En el modelo Ultra, la estructura Xiaomi Guardian refuerza la durabilidad y transmite solidez, mientras que la paleta de colores del Xiaomi 17 apuesta por una expresión contemporánea que combina tecnología y estilo.

Más allá de la fotografía, la serie Xiaomi 17 integra una nueva generación de rendimiento y eficiencia energética, con plataformas diseñadas para responder a las demandas de multitarea, creación de contenido y entretenimiento inmersivo. Las pantallas OLED de alto brillo y tasa de actualización adaptable complementan la experiencia visual, garantizando fidelidad cromática y claridad incluso en exteriores, una ventaja relevante para el ritmo urbano y la diversidad de entornos en el Perú.

En el marco del centenario de Leica, Xiaomi subraya el valor cultural y técnico de esta alianza, que trasciende el desarrollo de hardware para convertirse en una colaboración creativa de largo plazo. La serie Xiaomi 17 simboliza esa convergencia entre tradición e innovación: un puente entre la herencia fotográfica de 100 años y el futuro de la imagen móvil.

Con este lanzamiento global, Xiaomi reafirma su compromiso de acercar al público peruano tecnología de vanguardia y experiencias fotográficas de alto nivel, integrando el legado de Leica en dispositivos pensados para capturar cada momento con precisión, estilo y autenticidad.

Precio y disponibilidad

La serie Xiaomi 17 estará disponible en distintas configuraciones de almacenamiento y colores seleccionados. Los precios y fechas de llegada al mercado se anunciarán próximamente en cada región.