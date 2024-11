Aunque los fabricantes promocionen sus modelos como los más avanzados y disruptivos, lo cierto es que cada vez es más difícil encontrar diferencias reales en ellos. Si sientes que estás en ese círculo sin salida, quizás una alternativa sea mirar un poco más arriba, pero sin tener que levantar demasiado la cabeza. Todos hemos oído de los celulares de gama alta como iPhone, Galaxy S, entre otros, pero hay dispositivos que, si bien pertenecen a dicho club, tienen precios más accesibles. Son celulares gama alta de entrada. Uno de ellos es el Xiaomi 14T Pro, que he estado probando estas semanas.

Se trata del hermano mayor de la familia T de Xiaomi. Es un smartphone que se vende en el mercado a unos S/ 3.330 soles y que, si bien no llega a la potencia del Xiaomi 14 Ultra, posee prestaciones bastante interesantes.

Características Dimensiones y peso 160,4 x 75,1 x 8,39 mm

209 gramos Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas

Resolución 1,5K de 2.712 x 1.220 píxeles

Tasa de refresco de hasta 144 Hz

HDR10+

Hasta 4.000 nits de brillo máximo

Dolby Visión Procesador MediaTek Dimensity 9300+ Memoria 12 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB Baterías 5.000 mAh

Carga rápida por cable de hasta 120 W

Carga rápida inalámbrica de hasta 50 W

Sin cargador en la caja Cámaras traseras Principal: 50 MP, f/1.6, OI

Gran angular: 12 MP, f/2.2, amplitud de visión de 120º

Telefoto: 50 MP, f/2.0, zoom óptico 2,6x Cámara frontal 32 MP, f/2.0

Sistema operativo Android 14

Xiaomi HyperOS Conectividad Wi-Fi 7

5G

Bluetooth 5.4

Dual SIM

USB-C

Emisor de infrarrojos Otros Certificación IP68

Hi-Res audio

Doble altavoz estéreo con Dolby Atmos Precio S/ 3.033 aproximadamente

Diseño elegante y resistente

Diseño grande, cuerpo sólido, colores sobrios y de sensación premium al tacto, el Xiaomi 14T Pro ha sido construido para destilar elegancia y ecuanimidad. Es un modelo bastante rectangular, aunque con bordes curvos. Incluso el módulo de la cámara, grande también, es curvo en las esquinas. El módulo es voluminoso, pues aloja cuatro sensores. Pese a ello no da la sensación de ser tosco.

En mi caso, probé el modelo negro, que es especialmente bonito. Lo veo muy elegante. Lo asocio a un traje de gala o algo así. El color es uniforme, pero al acercar la vista apreciamos su construcción tipo granulado. El equipo cuenta, además, con certificación IP68, que lo dota de resistencia al agua, salpicaduras y polvo.

En frontal encontramos la pantalla. De tecnología AMOLED y 6.67 pulgadas, esta pieza ocupa el 89% del cuerpo, dejando solo un pequeño espacio para los biseles. Hay que decir, que los bordes de la pantalla son curvos, contrario a la tendencia de los modelos más avanzados que vuelven a apostar por las esquinas rectas.

Posee una buena calibración del brillo. Por más que sea un día soleado, podremos mirar la pantalla sin problemas. El color está bien ajustado y siempre se puede configurar desde los Ajustes. Por otro lado, la sensibilidad al tacto es buena, navegar, escribir o jugar no será un problema. Y aunque no estamos frente una pantalla LTPO, la tasa de refresco llega hasta los 144 Hz.

El botón de encendido/apagado tiene relieve, de tal manera que se hace más fácil poder identificarlo con el tacto. Esto es especialmente útil para evitar confundirlo conlso botones de volumen, que se encuentran un poco más arriba, en el mismo lateral.

Potencia y rendimiento eficientes

Hablemos ahora de la potencia del teléfono. El T14 Pro no integra el Snapdragon 8 Gen 3, que es el chipset más utilizado por los modelos gama alta, en su lugar lleva el Dimensity 9300+, una pieza con capacidades tan competentes como el de Qualcomm. Acompañan al procesador una memoria RAM de 12 GB, ROM desde 256 GB hasta 1 TB.

Estamos ante un sistema capaz de correr con total fluidez cualquier aplicación, incluso las más demandantes de recursos, como editores de video o videojuegos del estilo de ‘Genshin Impact’, ‘PUBG’ o ‘Call of Duty’, títulos los cuales podremos correr a máxima resolución. Tras exigir al hardware al máximo no hay signos de calentura excesiva, eso es algo que se agradece, ya que muchas veces –incluso los de gama alta– elevan su temperatura demasiado en situaciones similares, causando incomodidad en el usuario.

Lo mejor de todo es que podemos pasar de una aplicación a otra y no tendremos problema, el teléfono no se ralentizará. A esto se le conoce como multitarea, es decir, la capacidad de ejecutar distintas tareas a la vez. Podemos estar tomando fotos o grabando videos y editando a la vez, luego navegar por redes sociales o el buscador, y a pesar de tener varios programas ejecutándose en segundo plano el equipo no se pone lento. Con todo esto, el 14T Pro se convierte en una gran herramienta de trabajo, ya sea que quieras editar contenido o manejar tu negocio desde el celular, el equipo no te fallará.

Es aquí donde notamos la diferencia entre un celular de gama media, que puede bordear entre los 800 soles y 2.500 soles aproximadamente, y uno de gama alta. Por lo general, los primeros, si bien pueden correr también la mayoría de apps, no permiten usar ajustes de gráficos altos o, si lo hacen, se vuelven lentos y a veces fallan. Los segundos, por el contrario, te aseguran que, incluso en condiciones de exigencia, van a mantenerse estables.

Si hablamos del software, el móvil llega con HyperOS, la capa de personalización de Xiaomi basada –actualmente– en Android 14. Estamos ante un sistema algo pesado, pero funcional. Trae preinstaladas las aplicaciones necesarias –no hay ‘bloatware’– y casi todo es personalizable, algo que lo hace bastante atractivo.

Y si bien no es un dispositivo que proponga la inteligencia artificial como su ventaja diferencial, sí que cuenta con algunas herramientas que le dan un plus a la experiencia. ¿Qué funciones encontramos? ‘Cricle to Search’ es una de ellas. Esta herramienta, presentada a inicio de año, es un método para realizar búsquedas a partir de imágenes. Basta encerrar en la pantalla el objeto de nuestro interés, ya sea que estemos navegando en una red social o una web, para obtener la información de ella, como si fuera una búsqueda.

¿Qué más podemos hacer? Tenemos un modo intérprete para las llamadas de teléfono, podemos resumir las grabaciones de voz y transcribirlas por completo y hallamos también de una herramienta de edición generativa de las fotos.

En cuanto a la batería, encontramos una pieza de 5000 mAh del Xiaomi 14T Pro, combinada con la eficiencia del procesador Dimensity 9300+, garantiza una autonomía más que suficiente para un día completo de uso intensivo. Además, su carga rápida de 120 W permite recuperar la batería al completo en menos de media hora, mientras que la carga inalámbrica de 50 W ofrece una alternativa cómoda y rápida.

Apartado fotográfico con sello de calidad

El módulo fotográfico sobre sale unos 4 milímetros del cuerpo.

Además del procesador, es en este apartado donde notamos las mayores diferencias con los teléfonos de gama media. En el papel podemos tener la misma cantidad de píxeles, zoom, teleobjetivo; sin embargo, la calidad de las piezas marca la diferencia sustancialmente. Recordemos que equipos como el iPhone –que posee una de las mejores cámaras del mercado– se manejan en la línea de los 12 y 48 megapíxeles, mientras que otras de mucho menor rango se promocionan con muchos más megapíxeles.

¿Cómo se comporta el 14T Pro de Xiaomi? Debo decir que de la marca asiática he tenido la oportunidad una de las mejores cámaras móviles de toda la vida, me refiero al Xiaomi 14 Ultra. El 14T Pro no llega a su altura –hay una diferencia sustancial en sus costos–, pero se mantiene en la línea de la excelencia.

Tenemos un sistema triple de cámaras compuesto por lentes Summilux de Leica. Si es la primera vez que escuchas mencionar a Leica, debes tener en cuenta que es una firma especializada en instrumentos ópticos de precisión, lo que incluye lentes fotográficos. No es la primera vez que colabora con una marca de celulares y, probablemente, tampoco sea la última. Lo que sí es cierto es que hace muy buen trabajo en la calidad móvil.

Esta asociación Xiaomi lo que permite, principalmente, es tener dos estéticas en las tomas, que se traducen en dos modos diferentes: Leica Vibrant y Leica Authentic. El primer modo dota a la foto de un estilo más tradicional en fotografía móvil, donde notamos imágenes más procesadas, por lo tanto, con mayor color e intensidad. El segundo modo, por su parte, captura escenas más naturales y menos procesadas. Una no es mejor que la otra, es cuestión de gustos. Aunque seguramente los que son más puristas de la fotografía se inclinarán por Authentic.

Podemos cambiar entre ambos modos, pero no podemos deshacernos de ellos, al menos con el disparo automático. Si queremos prescindir del estilo Leica con disparo automático, podemos hacerlo, aunque únicamente con tomas de 50 megapíxeles y usando solo la cámara principal. Claro está, también podemos utilizar el ajuste de toma manual.

¿Qué tal se ven las fotos? De día las cámaras trabajan de maravilla, se aprecia un buen rango dinámico que por momentos se satura en paisajes abiertos y una estética delicada, gracias al toque de Leica. Las imágenes conservan bastante bien los detalles y, gracias a su zoom óptico de 2.6X, podemos disfrutar de acercamientos claros y sin distorsiones. En tanto al ultra gran angular, se comporta correctamente, no obstante, se nota en exceso –al menos a mi gusto– como la imagen se contornea.

De noche, el equipo no trabaja nada mal. Equilibra bastante bien las luces, de tal manera que las fotos no se ven con demasiadas sombras. Se sacrifica un poco la nitidez, pero no es nada que afecte demasiado el resultado, sobre todo si tenemos en cuenta de que la mayoría de celulares hacen lo mismo.

La cámara frontal ofrece una gran calidad de imagen en autorretratos. Si bien no incorpora los modos fotográficos de Leica, permite personalizar el efecto bokeh para obtener un desenfoque de fondo ajustable. Las imágenes capturadas, incluso en entornos con poca iluminación, presentan un buen nivel de detalle, colores naturales y tonos cálidos.

La grabación de video en 4K a 60 fps, junto con los modos ‘Movie’ y ‘Director’, convierten al Xiaomi 14T en una herramienta poderosa para crear contenido audiovisual de alta calidad.

Comparación de disparo en modeo Leica Authentic y Vibrant. El primer estilo tiene más naturalidad, mientras que en el segundo las imágenes se notan más coloridas. La preferencia entre uno y otro es cuestión de gustos. / Christian Mestanza Arquiñigo

El zoom óptico de la cámara también es una buena alternativa. La calidad en los detalle se mantiene.

En las fotos de autorretrato con la cámara frontal, se puede graduar la intesidad del efecto bokeh.

Foto tomada con el gran angular.

Esta imagen compara la calidad de una foto en disparo automático y otra en 50 MP.

Foto nocturna.

¿Vale la pena el Xiaomi 14T Pro?

Este celular se posiciona como una opción interesante dentro de la gama alta accesible, pues ofrece características de alto rendimiento a un precio competitivo. Con un diseño elegante, un procesador capaz de manejar tareas exigentes y un sistema fotográfico respaldado por Leica, el dispositivo destaca en aspectos clave. Si bien no alcanza las prestaciones de los modelos más avanzados del mercado o del mismo Xiaomi –como el 14 Ultra–, su balance entre desempeño y costo lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan un teléfono versátil sin gastar una suma exorbitante.