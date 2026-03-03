Escuchar
En Francia, "el 50% de las personas ya ha comprado un smartphone de segunda mano, una cifra que se ha duplicado con respecto a 2019", según los resultados del barómetro anual de Recommerce/Kantar publicado el 23 de febrero, donde se habla de "una generación reacondicionada".
/ Niek Verlaan/Pixabay
Por Agencia AFP

El mercado de los teléfonos de segunda mano se disparó en los últimos años, impulsado por sus atractivos precios y por la creciente concienciación ecológica a pesar de las persistentes dudas sobre la calidad de los productos.

