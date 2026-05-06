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Zeus 2 Elite. (Foto: SPC)
Zeus 2 Elite. (Foto: SPC)
Por Agencia Europa Press

SPC ha presentado Zeus 2 Elite, un ‘smartphone’ dirigido a usuarios senior que combina altas prestaciones y un diseño actual con asistencia remota, para que puedan mantenerse independientes.

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