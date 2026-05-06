SPC ha presentado Zeus 2 Elite, un ‘smartphone’ dirigido a usuarios senior que combina altas prestaciones y un diseño actual con asistencia remota, para que puedan mantenerse independientes.

Zeus 2 Elite llega con una amplia pantalla que no tiene botones físicos, como sí ocurre con otros modelos de la marca (Zeus y Zeus 2), como parte de un diseño que busca ser actual además de fácil de usar.

Con este dispositivo, SPC pretende ofrecer “un smartphone completo, actual y atractivo, que acompañe en el día a día cuando haga falta, de forma natural, sin etiquetas ni barreras, y sin condicionar cómo se percibe y es percibido quien lo utiliza”, como señala en una nota de prensa.

A un lado el SPC ZEUS 2 Pro, con botones físicos, y al lado derecho, el SPC ZEUS 2 Elite. (Foto: onspc.com)

El ‘smartphone’ incorpora una cámara principal triple de 50 MP y una frontal de 32 MP, lo que permite hacer fotos nítidas y mantener videollamadas con buena definición. La pantalla, de 6,7 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de 120Hz que mejora la fluidez y la experiencia visual en vídeos, series y películas.

A nivel de rendimiento, incorpora un procesador de ocho núcleos, junto a 8 GB de memoria RAM (ampliables en hasta 8 GB más a través de RAM virtual), que facilita el uso simultáneo de varias ‘apps’ sin interrupciones, 128 GB de almacenamiento para guardar guardar fotos, vídeos y aplicaciones.

Además, la batería de 5.000 mAh garantiza autonomía para todo el día, y tiene soporte para la tecnología de carga rápida de 33 vatios, que recarga el 50 por ciento de la batería en 30 minutos. También permite hacer pagos con el móvil con la tecnología NFC, cuenta con eSIM y sistema de desbloqueo biométrico.

El modo fácil y la asistencia remota con SPC Care

SPC ha destacado el ‘Modo Fácil’ que incorpora Zeus 2 Elite, que transforma la interfaz Android en un entorno más visual e intuitivo, con iconos de mayor tamaño, textos ampliados y accesos directos a hasta doce contactos favoritos y a funciones clave.

A esta capa de accesibilidad se suma la integración con SPC Care, la ‘app’ de asistencia remota con la que un familiar o persona de confianza puede gestionar el dispositivo a distancia. También incorpora funciones de seguridad, como la configuración de la función SOS, integrada en el botón de encendido/apagado, y la recepción de alertas ante un nivel bajo de batería o una situación de inactividad prolongada, entre otros.

SPC Zeus 2 Elite está ya disponible en dos colores, ‘Dark Matter’ (negro) y ‘Lunar Mist’ (blanco), con un precio de 299,90 euros.