Zoom de hasta 100X y un peculiar cambio de cámaras: probamos el Huawei Pura 80 Ultra y este es el resultado

La competencia entre los fabricantes de teléfonos sigue estando en la cámara, uno de los campos más reñidos de la tecnología actual en el que, si no innovas, corres el riesgo de quedar rezagado. Ese no es el caso del Huawei Pura 80 Ultra que con un peculiar sistema de cámaras lleva la fotografía y la grabación de video a otro nivel.

No se trata solo de diseño. Durante un par de semanas hemos probado el nuevo dispositivo de Huawei, lanzado este 2025, y que apunta a dar mayor calidad a la creación de contenido.

La firma china ha entregado un teléfono que experimenta con un sistema de Cámara Telefoto Dual Alternable. Pero primero veamos las especificaciones técnicas.

Especificaciones Dimensiones 163mm x 76.1mm x 8.3mm

233.5 g Pantalla 6.8 pulgadas

2,848 × 1,276 pixeles

OLED LTPO

120 Hz

460 ppp Procesador Kirin 9020 Memoria RAM 16 GB RAM Almacenamiento 512 GB Cámara trasera Cámara HDR de Ultra Iluminación de 1 pulgada de 50 MP

Cámara Ultra Gran Angular de 40 MP

Cámara Telefoto de 50 MP

Cámara Telefoto de 12.5 MP Cámara frontal Cámara selfie de 13 MP Batería 5,170 mAh Conectividad Bluetooth 5.2

USB Type-C

GPS Colores Dorado y Negro

Desde su presentación el equipo resulta elegante. En esta ocasión he probado el modelo de color negro, que tiene una alta capacidad de brillo y da la sensación de tener en las manos una pieza de marmol negro.

El concepto del diseño es Forward Symbol Brillante y lo que se quiere mostrar es una textura de cristal brillante con acabados inspirados en joyería fina. El problema es que las huellas de los dedos quedan impregnadas en la cobertura del teléfono. La solución para esto es contar siempre con un pañuelo o franela para limpiar el equipo, o colocar el case que viene en la caja del Huawe Pura 80 Ultra, un case texturizado que da buena sensación de agarre.

El Huawei Pura 80 Ultra tiene un diseño lleno de curvas por los lados. / Daniel Bedoya Ramos

El material parece ser bastante brillante, el case del Huawei Pura 80 Ultra es texturizado. / Daniel Bedoya Ramos

El teléfono es curvo, sobre todo en los cuatro extremos. Cuenta con doble altavoz que caen muy bien para la reproducción de música, películas, series o para los videojuegos. En este último punto se le puede sacar el jugo a la pantalla OLED LTPO de 6.8″, frecuencia de actualización adaptativa de entre 1-120 Hz, resolución de 2,848 × 1,276 pixeles, y hasta 3,000 nits de brillo.

Un detalle que sí se debe tener en cuenta es que la pantalla es tan curva en los bordes que en ciertas aplicaciones se complica el uso de algunas funciones. Este fue el caso de Ishot.

La batería es algo que resulta bastante positivo. Sus 5,170 mAh son más que suficientes para trabajar o jugar. Además, viene con cargador rápido de 100W. Otro punto a tomar en cuenta es el peso. Sus 233.5 g sí hacen la diferencia respecto a otros equipos. El peso del equipo se nota, y es posible que se deba a un factor clave en el Huawei Pura80 Ultra: sus cámaras.

La cámara hace la diferencia

Este nuevo teléfono de Huawei es un gama alta. Lo que ofrece debe ser de bueno para arriba, y en lo que se trata de fotografía ha cumplido más que bien las expectativas. El Huawei Pura80 Ultra tiene un apartado de cámaras que sobresale en el equipo, en todo el sentido de la palabra. Y quizá esta sea la razón de su peso.

La cámara principal cuenta con un sensor HDR de Ultra Iluminación de 50 MP y 1 pulgada. Según detalla la firma, es el sensor más grande del mercado y permite mayor absorsión de luz, incluso durante la noche. Además cuenta con la Cámara Ultra Chroma para una captura precisa del color de las escenas nocturnas.

Las cámaras del Huawei Pura80 Ultra tienen un borde dorado que sigue el concepto del diseño. / Daniel Bedoya Ramos

El bloque de cámaras sobredale en el equipo. / Daniel Bedoya Ramos

A nivel de hardware hay que destacar una de sus innovaciones: la cámara telefoto dual alternable. Esto quiere decir que tiene 2 telefotos en la misma cámara para ofrecer fotografía a distancia, el telefoto de 50 MP con 3.7x y otro súpertelefoto de 12.5 MP de 9.4x.

Ahora hay que ver también que el Huawei Pura 80 Ultra cuenta con un sistema muy peculiar. En plena era digital ha integrado a la cámara un sistema mecánico en el que, según detalla la página Xataka, el prisma que refleja la luz hacia el sensor se desplaza por un sistema de engranajes. Esto sirve para el uso de la telefoto, y se puede notar al cambiar de cámara hasta 10X. Si observas a través del lente de la cámara notarás que algo se mueve en el interior, como si se fuera un parpadeo.

En cuanto a video, la experiencia es más que satisfactoria. Este es un equipo que se puede aprovechar muy bien para crear contenido. Puede grabar video hasta 4K a 30 fps, con un zoom optico de 10X y el zoom digital de 20X. En la experiencia, se probó grabando haciendo algunas grabaciones del concierto de Green Day, desde una de las tribunas. Este fue el resultado:

Entre sus funciones destaca la posibilidad de hacer seguimiento a una persona mientras se graba: la cámara hará un zoom in o zoom out, según como se desplace su objetivo. Además, como si se tratara de un estudio de grabación, se puede conectar a otros dispositivos cercanos y usar sus cámaras para diferentes ángulos.

La fotografía también destaca. En el modo Foto puede alcanzar el zoom de 10X, pero haciendo un proceso digital la cámara llega hasta los 100X. En el caso del modo Retrato, la cámara solo llega hasta 5.6X. Además, da la posibilidad de usar formato JGP o RAW, para una mejor edición de la imagen.

También integra funciones de inteligencia artificial para la edición de las fotos como la eliminación de objetos o el retoque de rostros. Cuando se aplica el zoom de 100X también se nota un procesamiento automático de la foto, que busca mejorar la imagen, pero en algunos casos termina por dar la sensación de que los objetos hubieran sido dibujados. Un aspecto por trabajar.

El Huawei Pura 80 Ultra es un gran equipo, con algunos aspectos por mejorar, y al que se le puede sacar más provecho para crear contenido. A continuación una selección de imágenes que muestran las cualidades de la cámara:

El Huawei Pura 80 Ultra permite capturar incluso insectos con el zoom 10X. / Daniel Bedoya Ramos

El teléfono cuenta con varias medidas. En este caso, de izquierda a derecha, vemos la toma gran angular, 1X y 2X. / Daniel Bedoya Ramos

Las siguientes medidas, de izquierda a derecha, sin 3.7X y 10X, todas con una gran definición. / Daniel Bedoya Ramos

En fotografía, el equipo puede llegar hasta 100X. Para este tipo de foto, el software de la cámara realiza una edición que da más definición al objeto. / Daniel Bedoya Ramos

La foto de medida 1X equivale a 24mm. Los colores y la saturación se acerca bastante a lo que el ojo humano puede ver. / Daniel Bedoya Ramos