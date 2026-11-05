Además, se implementan enlaces de 2 Gbps con respaldo energético para asegurar la transmisión del IRTP y los medios. Foto: AFP
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Por Redacción EC

Movistar anunció que será auspiciador oficial de la visita del papa León XIV al Perú a realizarse del 11 al 16 de noviembre. A través de un convenio suscrito con el inisterio de Relaciones Exteriores del Perú, la compañía brindará soporte tecnológico y reforzará la conectividad en Lima, Lambayeque, Callao, Cajamarca, Ucayali y Cusco.

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