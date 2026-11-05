Movistar anunció que será auspiciador oficial de la visita del papa León XIV al Perú a realizarse del 11 al 16 de noviembre. A través de un convenio suscrito con el inisterio de Relaciones Exteriores del Perú, la compañía brindará soporte tecnológico y reforzará la conectividad en Lima, Lambayeque, Callao, Cajamarca, Ucayali y Cusco.
Movistar anunció que será auspiciador oficial de la visita del papa León XIV al Perú a realizarse del 11 al 16 de noviembre. A través de un convenio suscrito con el inisterio de Relaciones Exteriores del Perú, la compañía brindará soporte tecnológico y reforzará la conectividad en Lima, Lambayeque, Callao, Cajamarca, Ucayali y Cusco.
Asimismo, la compañía está desplegando infraestructura de telecomunicaciones para robustecer los servicios de la comitiva papal y las salas de prensa nacional e internacional.
Entre 17 sedes oficiales, destacan Las Palmas, el Swissôtel, el Gran Teatro Nacional, Palacio de Gobierno, la Nunciatura, las Pampas de Pimentel, Sacsayhuamán y el Centro Histórico del Cusco, además de aeropuertos y plazas clave.
Trabajos garantizan velocidades
Además, se están ejecutando trabajos para que haya enlaces dedicados con velocidades de hasta 2 Gbps e infraestructura con respaldo energético que garantice la transmisión oficial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el trabajo de los medios nacionales e internacionales.
La Conferencia Episcopal Peruana a través de su presidente Monseñor García Camader, señaló la importancia del apoyo de las empresas y enfatizó que “conectados y hermanados” se logrará el éxito de esta visita histórica.
¿Cómo es viajar con el papa? Juan Pablo León, periodista de El Comercio, lo vivirá en primera persona. Es uno de los tres únicos periodistas acreditados para acompañar al Pontífice durante 15 días por Uruguay, Argentina y Perú. Día a día, en su videoblog “Viajando con el papa”, nos mostrará lo que hay detrás de esta gira histórica: los vuelos, la rutina, los momentos inesperados y todo lo que no se ve en las transmisiones oficiales.
#PapaLeónXIV #Roma #Vaticano #ElComercio #Vlog #ViajandoConElPapa #gira #noticias #LeónXIV #coberturaespecial
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
#elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales