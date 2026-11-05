Movistar anunció que será auspiciador oficial de la visita del papa León XIV al Perú a realizarse del 11 al 16 de noviembre. A través de un convenio suscrito con el inisterio de Relaciones Exteriores del Perú, la compañía brindará soporte tecnológico y reforzará la conectividad en Lima, Lambayeque, Callao, Cajamarca, Ucayali y Cusco.

Asimismo, la compañía está desplegando infraestructura de telecomunicaciones para robustecer los servicios de la comitiva papal y las salas de prensa nacional e internacional.

Entre 17 sedes oficiales, destacan Las Palmas, el Swissôtel, el Gran Teatro Nacional, Palacio de Gobierno, la Nunciatura, las Pampas de Pimentel, Sacsayhuamán y el Centro Histórico del Cusco, además de aeropuertos y plazas clave.

Trabajos garantizan velocidades

Además, se están ejecutando trabajos para que haya enlaces dedicados con velocidades de hasta 2 Gbps e infraestructura con respaldo energético que garantice la transmisión oficial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el trabajo de los medios nacionales e internacionales.

La Conferencia Episcopal Peruana a través de su presidente Monseñor García Camader, señaló la importancia del apoyo de las empresas y enfatizó que “conectados y hermanados” se logrará el éxito de esta visita histórica.