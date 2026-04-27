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Beber agua tibia es solo uno de los hábitos de vida centenarios que se han vuelto virales.
Beber agua tibia es solo uno de los hábitos de vida centenarios que se han vuelto virales.
/ Getty
Por BBC News Mundo

“Me lo encontré en mis redes sociales y aparecía un video detrás de otro... Pensé: ¿por qué no intentarlo?”, dice Maryam Khan, de 21 años.

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