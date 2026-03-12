Escuchar
Autoridades señalan que muchas redes se han convertido en espacios “descontrolados”. (Foto referencial: creado con IA / Copilot)
Por Agencia AFP

México considera limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales para proteger su salud mental, siguiendo el ejemplo de países como Australia, explicó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en entrevista con la AFP.

