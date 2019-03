La batalla que "Captain Marvel" libra en internet

Los trolls no tardaron mucho tiempo en criticar a Brie Larson, la estrella que da vida a la Capitana Marvel, el más reciente personaje protagónico de la saga de superhéroes en llegar a las salas de cine.



Larson –decían– es demasiado políticamente correcta, no lo suficientemente fuerte como para interpretar el personaje. Otros insinuaron que la estrella y el estudio apostaban por una "diversidad forzada". Incluso, se atrevieron a decir que no sonríe lo suficiente.

No parece una crítica que afecte a Batman o al increíble Hulk, pero legiones de trolls se dedicaron a modificar imágenes en las que la Capitana Marvel hacía lo que los superhéroes rara vez hacen mientras salvan a la humanidad de una aniquilación casi segura: sonreír.



Pero los estudios de películas han enfrentado esta clase de asedio digital por algún tiempo y han aprendido a lidiar con ese ruido. Cuando los trolls atacaron, Disney estaba preparada.



Ni el estudio ni la actriz estaban dispuestos a ceder y devolvieron el golpe. Larson compartió fotos alteradas de otros superhéroes de Marvel, como Iron Man, el Capitán América y el Doctor Strange, con sonrisas tontas sobre sus rostros para enviar un mensaje sobre la ridícula –y francamente, machista– petición de “sonreír más”.



Frente al comentario que pone en duda su fuerza para ser la representación realista de uno de los personajes más poderosos del universo Marvel, Larson publicó videos de sus entrenamientos en Instagram. En uno se lo ve empujando un Jeep de más de dos toneladas.



En cuanto al tema de la diversidad, la película en sí misma pareciera ser una respuesta a cientos de situaciones cotidianas en que las mujeres son subestimadas.

No pasa desapercibida la fecha de su estreno, justo en la icónica conmemoración del Día de la Mujer. En este particular, Larson ha sido una defensora del empoderamiento femenino en múltiples entrevistas.

“Esta cinta trata de incluir tantas pequeñas revoluciones como sea posible”, dijo la actriz a AV Club, “y tantas como para entender la experiencia de ser mujer y para que otras puedan sentirse menos solas”.

"Captain Marvel" es la primera cinta protagonizada por una superheroína del Universo Cinematográfico de Marvel (Foto: AFP) Brie Larson

La inclusión de nuevos personajes en roles que tradicionalmente han sido de hombres ha sido recibida en internet con aplausos, pero también con críticas, comentarios tóxicos y discursos excluyentes que han generado experiencias amargas para otros productores.



Por ejemplo, el remake de una comedia clásica con mujeres en los papeles principales en lugar de hombres, o escoger a una joven asiática-estadounidense como piloto que salva el día. En 2016, las campañas de ciberacoso atacaron duramente al elenco de Ghostbusters, de Sony Pictures, y llevaron a la actriz Kelly Marie Tran, de Star Wars: The Last Jedi, de Disney, a abandonar Instagram por comentarios hirientes en su contra.



Para los estudios, el fenómeno reviste preocupación. “Si una reacción violenta obtiene suficiente visibilidad como para ubicarse en las noticias, eso se convierte en un punto de inflexión que puede convertirse en toda una crisis”, le dijo a Bloomberg Justin Pertschuk, vicepresidente sénior de marketing digital de Universal Pictures.



“En última instancia, una conversación negativa que se amplifica a través de redes sociales tiene el poder de quebrar una película”, manifestó.



Aunque Disney no ha revelado qué tipo de estrategias mantienen para evitar esas embestidas en redes sociales, hay personas encargadas de manejar este tipo de crisis. En 2018, los trolls criticaron a Black Panther por su apuesta por un reparto afroamericano. La cinta terminó ganando el premio del SAG al reparto del año.



Grupos de Facebook trataron de bajar los puntajes de la película en el portal Rotten Tomatoes publicando comentarios negativos que impactan en las calificaciones que algunos espectadores consultan para evaluar si ven o no una película. Facebook dio de baja las páginas, y Twitter abordó casos de reportes sobre violencias racistas.



Ante los posibles intentos de bajar las calificaciones de Capitana Marvel, Rotten Tomatoes prohibió calificar una película antes de su lanzamiento. Eso no impidió que a horas de abiertas las calificaciones, los trolls bajaran su nota a 33% (la crítica le da un 81%).



Incluso así, se espera que durante su primer fin de semana en cartelera, Capitana Marvel recaude alrededor de 125 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

"El Tiempo" de Colombia, GDA

