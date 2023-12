Bluesky ha lanzado una interfaz web pública a través de la que permitirá a los usuarios ver publicaciones, perfiles y buscar usuarios en la red social sin necesidad de iniciar sesión con una cuenta, de cara a facilitar el acceso al contenido.

La plataforma descentralizada, que se dio a conocer en 2019 de la mano del ex CEI de Twitter, Jack Dorsey, requiere de una invitación para crear una cuenta y compartir publicaciones en su muro.

Sin embargo, tal y como ya se anunció en el mes de noviembre, el equipo de Bluesky pretende hacer de la red social un espacio “mucho más accesible” para todos los usuarios, permitiendo compartir publicaciones a través de una interfaz web pública.

Ahora, Bluesky ha anunciado la implementación de esta interfaz web pública con su última actualización, de manera que permitirá ver las publicaciones, los perfiles de los usuarios y buscar nuevas cuentas sin tener que iniciar sesión, ya sea en su versión web o móvil.

Así lo ha anunciado el CEO de la red social, Jay Graber, a través de un comunicado en su blog, en el que ha explicado que aunque las publicaciones en Bluesky siempre han sido públicas a través del protocolo abierto, a partir de ahora serán accesibles públicamente a través de la aplicación.

La plataforma, incluso, ha destacado que facilitará a los usuarios sin cuenta la opción de compartir estas publicaciones a través de otras plataformas, ya que se podrán enviar por mensaje o insertar en artículos.

No obstante, si estos no quieren que sus publicaciones puedan ser vistas por cualquier persona ajena a la plataforma, pueden desactivar esta opción desde el apartado de Configuración de la cuenta.

Para ello, se deberá pulsar sobre el botón de ‘Moderación’ y desactivar la visualización para usuarios desconectados de la red. No obstante, la firma ha comentado que se debe tener en cuenta que “es posible que otras aplicaciones no cumplan con esta solicitud” y que desactivar esta opción no hace que la cuenta sea privada.

La interfaz web pública ha sido puesta a disposición de los usuarios en el marco del lanzamiento de la última versión de la aplicación 1.60, por lo que ya se puede actualizar a través de la App Store en terminales iOS o Play Store, para Android.

Además de todo ello, con la nueva actualización, Bluesky ha introducido una nueva apariencia de “mariposa social”, dejando atrás su logotipo del cielo azul con nubes, para dar paso a este otro insecto.

De este modo, ha cambiado su icono principal por el de una mariposa como “símbolo de cambio y transformación”, con el que, según ha manifestado, representa su “misión de transformar las redes sociales en algo nuevo”.