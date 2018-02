Instagram: cómo eliminar tu cuenta por completo

No cabe duda de que Instagram se ha transformado en algo más que una red social multimedia. En noviembre del año pasado, se ubicaba en el tercer lugar en cantidad de usuarios de redes sociales; con 800 millones de usuarios registrados, quedaba solo detrás de Facebook y YouTube.



Al igual que otras redes sociales masivas, Instagram siempre da la bienvenida a los nuevos integrantes de la red, pero pone algunas trabas para quienes deseen irse. Es por eso que todo aquel que se sienta agobiado o cansado de ver fotos y videos a granel, y no quiere dejar su perfil disponible, debe tomarse un buen rato y tener mucha paciencia para lograr el objetivo de darse de baja.



Tanto es así, que no se puede hacer el trámite desde la app. Hay que hacerlo desde la computadora o el navegador del dispositivo con que se desee, ya sea smartphone o tableta. Y ni bien se plantea la decisión de abandonar Instagram , empiezan los mensajes para tratar de evitarlo. Por empezar, al hacer la pregunta en la sección de Ayuda la primera opción es la que permite deshabilitar la cuenta temporalmente.



Y sí, Instagram apela a no precipitarse y por eso recurre a lo emocional. Para tomarse un tiempo para pensar la relación, entonces, hay que entrar en la cuenta (de nuevo, desde la computadora o el navegador), luego ir a Editar Perfil y seleccionar la opción "Desactivar mi cuenta temporalmente". Instagram preguntará el por qué de esa decisión a través de un menú desplegable con opciones. Una vez seleccionada una de ellas (y agregando aún más tiempo para poder arrepentirse), habrá que volver a introducir la contraseña y confirmar la desactivación. Ojo, la cuenta se puede desactivar solo una vez por semana. O sea, no sirve arrepentirse y después intentar cerrar momentáneamente la cuenta de nuevo dentro de los siete días.

Todo este procedimiento solo ocultará la cuenta a los ojos del resto de otros instagrammers hasta que se decida volver a iniciar sesión. Es decir, que las fotos, videos, comentarios y los contactos volverán a estar a disposición de todos.



--Sí, realmente la quiero eliminar--

Pero si después de un tiempo se nota que la relación ya no va más definitivamente, entonces el procedimiento varía. Esta opción, al contrario de la desactivación temporaria, no está a simple vista. En los dispositivos móviles, hay que ir a la sección de Ayuda (que abrirá el navegador que se tenga configurado por defecto) y allí se podrá acceder a la opción Eliminar tu cuenta.



Después llegan las advertencias: si se hace la baja definitiva, se borrarán todas las fotos, videos, comentarios, Me gusta y seguidores y no hay manera de recuperar esa información.



Por lo tanto, es fundamental para quien quiera alejarse de esta red hacer una copia de todas las fotos y videos que desee conservar, así como de los contactos que tal vez le sirvan (una opción es a través de Instaport, que hace copias de seguridad de todo lo que se haya subido a Instagram).



Recién entonces habilitará la página Eliminar la cuenta. Luego viene la pregunta lógica: ¿por qué quieres eliminar tu cuenta? Solo al responder a esa pregunta con alguna respuesta del menú desplegable aparecerá el botón que permitirá realizar la despedida definitiva. Habrá que volver a introducir la contraseña y ahí si que no habrá tiempo para lágrimas. Será el adiós para siempre (con esa cuenta, al menos).



Una forma abreviada del procedimiento en la PC es ir directamente a esta página (en la versión en inglés del sitio de Instagram). Allí aparecerá el menú desplegable que se debe responder si o sí para que aparezca la opción de eliminar la cuenta.

