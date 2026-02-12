Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las autoridades brasileñas informaron el 11 de febrero de 2026 que habían ordenado a la plataforma de redes sociales X que tomara medidas inmediatas para evitar la creación de imágenes sexuales generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial (IA). (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)
Las autoridades brasileñas informaron el 11 de febrero de 2026 que habían ordenado a la plataforma de redes sociales X que tomara medidas inmediatas para evitar la creación de imágenes sexuales generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial (IA). (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia AFP

Las autoridades de Brasil informaron este miércoles que ordenaron a la red social X, del multimillonario Elon Musk, que tome medidas inmediatas para impedir la creación de imágenes de carácter sexual generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial (IA).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Brasil ordena a X medidas contra contenido sexual generado con IA
Redes Sociales

Brasil ordena a X medidas contra contenido sexual generado con IA

TikTok te está rastreando incluso si no usas la aplicación. Te explicamos cómo evitarlo
Redes Sociales

TikTok te está rastreando incluso si no usas la aplicación. Te explicamos cómo evitarlo

Comienza el juicio contra las redes sociales: ¿generan o no adicción en los niños?
Tecnología y ciencias

Comienza el juicio contra las redes sociales: ¿generan o no adicción en los niños?

El éxito de las aplicaciones de “desconexión”, un muro frente a los algoritmos
Redes Sociales

El éxito de las aplicaciones de “desconexión”, un muro frente a los algoritmos