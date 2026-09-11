Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ya aceptó en agosto aplicar un enfoque similar como parte de un acuerdo con California y decenas de otros estados de Estados Unidos. La compañía enfrentó un juicio por supuestamente infringir varias leyes estatales y federales relacionadas con la privacidad infantil y la protección del consumidor. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ya aceptó en agosto aplicar un enfoque similar como parte de un acuerdo con California y decenas de otros estados de Estados Unidos. La compañía enfrentó un juicio por supuestamente infringir varias leyes estatales y federales relacionadas con la privacidad infantil y la protección del consumidor. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
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El gobernador de California firmó el jueves más de una docena de leyes que abordan diversos aspectos de la seguridad de los niños en internet, entre ellas una que prohíbe a las redes sociales ofrecer funciones adictivas a los menores de 16 años.

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