Instagram se adapta a lo que más usa su público: los videos. (Foto: AFP)
Agencia Europa Press
Agencia Europa Press

Cambios en Instagram: reorganizan las pestañas para priorizar los videos 'reels'
Cambios en Instagram: reorganizan las pestañas para priorizar los videos ‘reels’

Cambios en Instagram: reorganizan las pestañas para priorizar los videos ‘reels’

ha reorganizado la interfaz de usuario de la aplicación móvil para adaptar el orden de las pestañas al uso que le dan los usuarios, priorizando los videos ‘reels’ y los mensajes directos.

La compañía tecnológica ha iniciado las pruebas de una nueva vista de las pestañas, que mantiene las Historias y el ‘feed’ en primer lugar, pero que adelanta a una segunda posición los ‘reels’ y a la tercera, los mensajes directos, en detrimento de la búsqueda.

Esta reorganización responde a la intención de priorizar “lo que la gente usa más”, según ha indicado el responsable de Instagram, Adam Mosseri, quien ha detallado en su perfil de threads que “cada vez más son ‘reels’ y mensajes directos”.

Junto a este cambio de orden de las pestañas en la interfaz de usuario para móvil, Instagram también ha incorporado la posibilidad de deslizar la pantalla a derecha o izquieda para moverse entre pestañas.

Por el momento, no es un cambio definitivo, sino que forma parte de una prueba opcional a la que se pueden unir los usuarios de Instagram, para que puedan adaptarse a él antes de su lanzamiento oficial.

