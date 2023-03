¿Cansado de Twitter? Así puedes eliminar tu cuenta de la red social.

Si eres de los que se han cansado de Twitter por sus cambios recientes o simplemente ya no deseas tener nunca más una cuenta en la red social; aquí te mostramos el paso paso de cómo eliminar tu existencia en la app de Elon Musk.

Debes tener claro que, luego de desactivar tu cuenta no debes entrar a ella por un periodo de 30 días. Según Xataka, si pasado ese tiempo Twitter verifica que no has vuelto ingresar, entonces procederá a eliminarla para siempre.

Eso quiere decir que, la red social te da casi un mes para que puedas cambiar de opinión, ya que si accedes a la cuenta dentro de ese tiempo, está se reactivará. Y si ya pasó el tiempo de tolerancia y tu perfil ha sido borrado, ya no podrás recuperar absolutamente nada.

Elimina tu cuenta de Twitter desde un ordenador

Inicia sesión con la cuenta que deseas borrar.

con la cuenta que deseas borrar. Ingresa al apartado de Más opciones , el cual se ubica en la barra lateral izquierda. Luego, ingresa en la opción de Configuración y privacidad.

, el cual se ubica en la barra lateral izquierda. Luego, ingresa en la opción de Haz clic en Desactivar tu cuenta.

Finalmente pulsa en Desactivar.

Elimina tu cuenta de Twitter desde un Android o iPhone

Inicia sesión.

Ingresa a Configuración y privacidad, el cual está en el menú lateral.

el cual está en el menú lateral. Ahora debes dirigirte a Tu cuenta.

Finalmente, haz clic en Desactivar tu cuenta.