Pero esta no es una tendencia aislada. Internet ya no es lo mismo de antes, cuando solo se pagaba el consumo de una hora en la cabina o el servicio en la oficina, el trabajo o la casa.

Hoy, estar actualizado tiene un costo. Netflix, Spotify, Zoom, YouTube, LinkedIn, Gmail y cualquier otro servicio cuenta con su alternativa de pago, ya sea para tener la última película, música ininterrumpida o la mejor información. Y es que hay más público inmerso en Internet.

Según el Digital Report 2022, en enero de este año se calculó 4.950 millones de usuarios de Internet a nivel mundial, es decir, alrededor del 62,5 % de toda la población. Año tras año sigue aumentando el número de personas que prácticamente vive en Internet y pasa conectada un promedio de 7 horas al día con cualquier dispositivo.

¿Cómo se ha dado este giro? Para Phillip Chu Joy hay que tomar en cuenta algunos aspectos como la democratización de Internet, ya que antes estaba limitado para solo unas cuantas personas, y en algunos países hoy es considerado un derecho, al igual que tener luz y agua.

Cada minuto cuesta este 2022 y el tiempo que pasamos en Internet ha subido constantemente. Nos acercamos al promedio de 7 horas. (Imagen: wearesocial.com)

“Ese es el cambio de paradigma, de algo que pasó a ser opcional y ahora ya es parte necesaria para estar en la sociedad moderna; para muchos trabajos, ahora se depende de Internet”, indicó el blogger de tecnología, en comunicación con El Comercio.

Es más, nuestra época tiene una característica especial: las redes sociales, que son la nueva forma de comunicación. Explica Chu Joy que se cuenta con un gran abanico de ofertas (Twitter, Facebook, TikTok, etc.) y “cada uno tiene su propio propósito, pero al mismo tiempo tiene su forma de consumo”.

Otro factor importante ha sido la pandemia de Coronavirus. Estar recluidos nos obligó a estar más inmersos en Internet, ya sea por trabajo, estudios, salud, para estar informados o saber de nuestros familiares.

“La pandemia ha influenciado muchísimo, ha sido una etapa de descubrimientos. Si hacemos un poco de introspección, casi todos hemos descubierto TikTok y muchos de nosotros nos hemos vuelto creadores de contenido. Es algo que tendría que pasar en algún momento”, indicó Antonio Menis, creador de contenido conocido en redes sociales como Tonio Geek.

Twitter, la polémica y el negocio

¿Entonces, cómo funciona hoy Internet? ¿Dejó de ser gratuito o nunca lo fue? ¿Qué pasará con Twitter?

Sin rodeos, lo que existe hoy en día son diferentes modelos de negocio para sustentar el acceso gratuito a los usuarios. Es decir, y tal como nos detalla Chu Joy, el acceso gratuito a los servicios en Internet es una frase entre comillas, porque eso no quiere decir que una plataforma sea gratuita.

“Siempre ha tenido que haber un modelo de negocio porque nada sale gratuito, todo tiene que ser pagado: alguien paga la cuenta, sino que el acceso gratuito es diferente a que algo sea gratis”, dijo el especialista en tecnología, pues el acceso gratuito a una red social o plataforma digital es a costa de que alguien haya pagado de alguna manera.

El multimillonario Elon Musk compró Twitter y unos días después sorprendió con la posibilidad de un cobro por suscripción, aunque sería por las cuentas verificadas. (Foto: AFP)

Nos planteó el ejemplo de Google, que vive de la publicidad y de YouTube, donde muchos youtubers también viven de publicidad, “pero ahora hay otras alternativas como el tema de suscripciones que son los mismos que consumen videos quienes se suscriben y dan un pago mensual”. Y todo esto termina por garantizar el acceso gratuito a los usuarios o consumidores.

Y esto es lo que está sucediendo con Twitter, un cambio en el modelo de negocio que ha desatado la polémica. Con el nuevo plan, los usuarios que paguen 8 dólares al mes por el servicio de suscripción de la plataforma, llamado Twitter Blue, recibirán la marca azul que es un símbolo de identidad garantizada, y, según Chu Joy, quienes terminarán pagando “probablemente son personas que crean contenido, sea un celebrity (famoso) o sea una persona a la que se sigue para saber su opinión”.

Pero el giro no quedaría allí. Según el medio The Verge, el multimillonario Elon Musk no solo planea la suscripción premium, también analiza la alternativa de pago para acceder a la plataforma.

¿Qué tan factible es este cambio en las redes sociales? Para Antonio Menis, el pago de suscripciones de un canal o de una cuenta premium es un modelo que sirve en solo algunos espacios como las plataformas de video (YouTube, Netflix, OnlyFans), “pero si nos metemos al campo de plataformas masivas como Instagram, Facebook, Twitter, etc, todavía está un poco complicada la situación, no es del todo fácil o sencillo del lado de los creadores y del consumidor final”.

El precio de estar conectado

Hoy por hoy ya existen servicios de pago en Internet. Menis nos cuenta que en su caso sí debe estar conectado a varias plataformas y, al final, se trata de costos considerables. Esto puede variar según la necesidad de cada persona.

Las plataformas de entretenimiento como Netflix, Apple TV, Spotify, también forman parte importante de la vida diaria. Están disponibles en diferentes dispositivos. (Foto: pexels.com)

“Una persona, así sin darse cuenta, de todo lo que está pagando creo que la cifra asciende aproximadamente a 200 soles mensuales y más; de repente 250 soles considerando el saldo de tu teléfono y también para tu internet. Ya no estamos hablando de simplemente 30 o 20 soles que, por ejemplo, antes comprábamos con paquetes para nuestro celular prepago”, comentó sobre esta situación.

En ese sentido, preparamos el siguiente cuadro para conocer cuánto paga un usuario común por los servicios de entretenimiento más populares, en sus planes básicos.

Plataformas de entretenimiento Costo por mes* Netflix S/24.90 Spotify S/18.90 YouTube / YouTube Music S/20.90 Disney+ S/25.90 HBO S/13.99 Apple TV S/24.90 Apple Music S/20.90 Amazon Prime Video S/16.99 * La información recogida de los planes básicos figura en sus respectivas páginas oficiales.

El monto supera los 150 soles, sin contar aquellas plataformas que se utilizan para trabajar como Zoom, Meet, Socialbaker, aplicaciones para estar informados, de edición o videojuegos, entre otras alternativas más específicas. Pero lo que sí se debe considerar es el precio de Internet fijo.

“Esperamos que los costos también se ajusten porque sabemos que pagar Internet en Perú no es barato, es un acceso caro para Internet, hoy por hoy, pues no creo que pagues menos de 100 soles por Internet una conexión fija”, indicó Antonio Menis.

Con toda esta información, estar conectado tranquilamente equivale a la cuarta parte del sueldo mínimo, que en la actualidad llega a los 1.025 soles. No es una situación cómoda para los peruanos.

No hay marcha atrás

Los dos especialistas coinciden en que no hay retorno en Internet. Las suscripciones o pagos por cuentas premium, por información, películas, videos, música, continuará. Por un lado, Philip Chu Joy indicó que en caso muten o cambien estas suscripciones, igual habrá otras formas de cobrar porque alguien tiene que subvencionar el uso de estas plataformas.

“Va ser difícil regresar a métodos anteriores. Van a seguir habiendo sistema de suscripción, por ejemplo Instagram también lo está implementando. Ya no creo que haya vuelta atrás a menos que haya algo, que salga alguna red social así de disruptiva que ofrezca todo gratuito. Pero igual, repito, alguien tiene que pagar las cuentas”, indicó.

Además, también está la sensación de necesidad. Para Menis desligarse de una aplicación es muy complicado y muchas personas dependen de estas plataformas para trabajar, estudiar o entretenerse, y “conforme pasa los años, pues, uno ya siente esos precios hasta un poco familiares, se va acostumbrando”.

Y ese es el escenario que nos plantea hoy Internet. Luego de dos años de pandemia y varios meses de aislamiento en las casas, la vida se ha vuelto más digital. Estar conectados es parte de nuestro día a día y cuesta.