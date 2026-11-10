Las acusaciones de espionaje contra una empresaria china cercana al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, han dado paso en las redes sociales del país asiático a una mezcla de bromas sobre su relación extramatrimonial, admiración por las habilidades de la mujer para codearse con millonarios y cuestionamientos de las sospechas estadounidenses.

La infidelidad reconocida por el directivo llegó este lunes al primer puesto de las tendencias de Weibo, la principal red social china semejante a X, censurada en el país asiático, mientras algunos internautas elogiaban la inteligencia y ambición de Alice Huang, la mujer señalada en las investigaciones periodísticas estadounidenses.

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Las reacciones más desenfadadas contrastaron con el tono político del diario oficialista Global Times, que cuestionó las acusaciones de espionaje y criticó la cobertura de los medios estadounidenses.

La prensa oficialista responde

El medio chino cuestionó este lunes que la relación extramatrimonial reconocida por Jensen Huang haya derivado en acusaciones de espionaje contra Pekín y acusó a determinados medios estadounidenses de construir un relato basado en sospechas y fuentes anónimas.

Alice Huang, una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025. (Foto de AFP). / -

“¿Por qué involucrar a China en la relación extramatrimonial de Jensen Huang?”, se preguntó el periódico en un editorial en el que sostuvo que el empresario nunca identificó públicamente a la mujer con la que mantuvo la relación.

El rotativo también puso en duda el momento elegido para divulgar las acusaciones, coincidiendo con las elecciones legislativas estadounidenses y los esfuerzos de Washington y Pekín por estabilizar sus relaciones, y planteó si existen intereses detrás de su difusión.

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La Cancillería china reiteró este lunes su rechazo a las informaciones sobre una supuesta espía china, que el portavoz Guo Jiakun calificó de “pura invención y una calumnia”, después de que el Gobierno ya hubiera desmentido las primeras acusaciones a finales de octubre.

Entre bromas y admiración

Mientras las acusaciones de espionaje provocan controversia política, parte de los internautas chinos ha centrado su atención en Alice Huang, también conocida como Huang Le, a quien algunos elogian por su supuesta habilidad para ascender profesionalmente y relacionarse con grandes empresarios.

“Es una mujer hecha a sí misma, fuerte, independiente y con muchísimo talento. ¡Es una auténtica crack!”, escribió un usuario en una publicación consultada por EFE, mientras otro afirmaba que, independientemente de los métodos utilizados, “para poder hacerlo hay que tener capacidad”.

Otros recurrieron a la ironía para repasar su supuesto currículo, desde puestos en las televisiones Hunan TV y CCTV hasta cargos en entidades financieras y empresas tecnológicas, con un desenlace que un usuario presentó como el título de una película, “Destino final: Jensen Huang, CEO de Nvidia”.

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Las comparaciones también alcanzaron a Wendi Deng, exesposa del magnate Rupert Murdoch, y Lauren Sánchez, esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, por sus respectivos antecedentes profesionales en televisión, aunque la trayectoria atribuida a Alice Huang en ese sector sigue sin estar confirmada.

La imagen del empresario

Las bromas también han alcanzado al propio Jensen Huang, conocido por su característica chaqueta de cuero y por haber contado públicamente que su esposa elegía su ropa desde que se conocieron, cuando ambos tenían 17 años.

“Devuélvele la chaqueta de cuero a tu esposa”, ironizó uno de los comentarios reproducidos por medios chinos, mientras otros lamentaban el deterioro de su imagen de marido entregado.

Más allá de las reacciones en las redes, Nvidia abrió este domingo una investigación independiente sobre la posible operación de inteligencia extranjera contra su consejero delegado, aunque aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales ni la seguridad nacional estadounidense.