icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con ayuda de la IA, en redes sociales han aparecido parodias sobre la relación extramatrimonial de Jensen Huang, CEO de Nvidia. (Imagen: tiktok)
Con ayuda de la IA, en redes sociales han aparecido parodias sobre la relación extramatrimonial de Jensen Huang, CEO de Nvidia. (Imagen: tiktok)
Por Agencia EFE

Las acusaciones de espionaje contra una empresaria china cercana al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, han dado paso en las redes sociales del país asiático a una mezcla de bromas sobre su relación extramatrimonial, admiración por las habilidades de la mujer para codearse con millonarios y cuestionamientos de las sospechas estadounidenses.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?