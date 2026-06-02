Meta ha extendido a nivel global los nuevos ajustes de las Cuentas de Adolescente de Instagram, Facebook y Messenger, que limitan el acceso a contenido inapropiado, y ha comenzado a probar una nueva función que pretende evitar que vean de manera repetida determinados contenidos, aun si por sí solos no son dañinos.

En abril, y tras su implementado inicial en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, Meta trajo a la Unión Europea, incluida España, el sistema 13+ para clasificar los contenidos dirigidos a los usuarios menores de 18 años en las Cuentas de Adolescentes.

Este sistema, inspirado en la clasificación del cine y en los comentarios de los padres, se aplica por defecto en todas las cuentas de usuarios adolescentes para mostrar a los menores el contenido que es apropiado para su edad.

Ahora, está clasificación está disponible a nivel global y se aplica a las Cuentas de Adolescente de Instagram, pero también de Facebook y de Messenger, como informa Meta en un comunicado.

En Facebook, la clasificación 13+ oculta contenido inapropiado en el ‘feed’ y en los ‘reels’ y limita la capacidad de los adolescentes de interactuar con perfiles, páginas, grupos y eventos que publican contenido no apto para su edad.

En Messenger, los ajustes limitan la capacidad de ver enlaces a contenido inapropiado de Facebook o chatear con cuentas que comparten ese tipo de contenido.

La clasificación 13+ se acompaña también de una función llamada ‘Contenido limitado’, dirigida a los padres, para que tengan mayor control. En Instagram, filtra aún más el contenido y deshabilita los comentarios (tanto verlos como escribirlos), y estará disponible también a finales de año en Facebook y Messenger.

Adicionalmente, Meta está probando una nueva función que permite diversificar el contenido que ven los adolescentes en Instagram, para evitar que un contenido determinado se muestre de manera continuamente, y se aplica a las secciones ‘Explorar’, ‘Novedades’ y ‘Reels’.

Recurso de la clasificación 13+ de las Cuentas para Adolescentes. / META

Como ha explicado la compañía, “algunos contenidos, como las publicaciones sobre nutrición, levantamiento de pesas o cómo lidiar con la ansiedad, pueden ser útiles, pero deben combinarse con otros tipos de contenido en lugar de mostrarse repetidamente”.

Evaluación de la clasificación 13+

La compañía también colabora con la organización especializada en seguridad online y evaluación de riesgos digitales Alice (antes ActiveFence) para evaluar los ajustes que introduce la clasificación 13+ en temas maduros, siguiendo las directrices de Meta sobre contenido apropiado para la edad, y comparar su eficacia con la competencia y películas con clasificación para mayores de 13 años.

Según los datos compartidos, los usuarios adolescentes que tenían la configuración predeterminada para mayores de 13 años vieron un 68 por ciento menos de contenido para adultos que en la experiencia para adolescentes de la competencia.

Al aplicar la configuración más estricta que establece ‘Contenido limitado’, los resultados determinan que vieron un 96 por ciento menos de contenido para adultos que en la experiencia para adolescentes de la competencia