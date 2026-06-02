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La función que limita contenido para adolescentes se extiende a nivel mundial. (Foto: magnific.com)
La función que limita contenido para adolescentes se extiende a nivel mundial. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Meta ha extendido a nivel global los nuevos ajustes de las Cuentas de Adolescente de Instagram, Facebook y Messenger, que limitan el acceso a contenido inapropiado, y ha comenzado a probar una nueva función que pretende evitar que vean de manera repetida determinados contenidos, aun si por sí solos no son dañinos.

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