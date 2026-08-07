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Resumen

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Se exhiben imágenes de niños fallecidos en el «Lost Screen Memorial», una instalación artística compuesta por teléfonos inteligentes a gran escala que representan a 50 niños que perdieron la vida a causa de daños en línea, en Los Ángeles, California, el 13 de febrero de 2026. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP)
Se exhiben imágenes de niños fallecidos en el «Lost Screen Memorial», una instalación artística compuesta por teléfonos inteligentes a gran escala que representan a 50 niños que perdieron la vida a causa de daños en línea, en Los Ángeles, California, el 13 de febrero de 2026. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Agencia AFP

Un juez de Nuevo México, suroeste de Estados Unidos, ordenó el jueves a Meta pagar 567 millones de dólares tras la demanda que interpuso el estado contra el gigante de las redes sociales por causar “molestia pública” y perjudicar a los menores.

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