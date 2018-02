Cómo crear una cuenta de Facebook sin e-mail ni número de celular

Facebook cuenta con una opción conocida por pocos, pero que podría ser útil para aquellas personas que se tomen muy en serio su seguridad en la red. Se trata de la posibilidad de crear una cuenta sin necesidad de tener un correo electrónico ni un número de teléfono, alternativa que ofrece la posibilidad de comunicarse con otras personas sin compartir información personal con la compañía.



La popular plataforma de Mark Zuckerberg ofrece la opción de crear lo que llama una cuenta de prueba, la cual no necesita que demos ninguno de los dos requisitos párrafo arriba mencionados. Sin embargo, esta alternativa tiene varias limitaciones.

Pasos a seguir para crear una cuenta de prueba



Si queremos crear una cuenta de prueba de Facebook debemos saber que con ella solo podremos interactuar con otras cuentas de prueba, mas no con cuentas reales. Además, estas están sujetas a los sistemas de detección de cuentas falsas y spam de la compañía, no pueden dar a 'Me gusta' en páginas reales ni publicar en los muros de las páginas y tampoco se podrá volver una cuenta real.



Asimismo, es importante saber que no podemos comenzar a crearla desde cero, ya que para obtener una necesitaremos acceder a una cuenta de Facebook real.

Aclarado estos puntos si queremos crear una cuenta de prueba de Facebook deberemos ingresar a esta página. Ahí encontraremos el botón ‘Crear una cuenta nueva’, pulsamos sobre él y automáticamente nos aparecerá una ventana con los datos del usuario de prueba que ha creado automáticamente.

En dicha ventana podremos ver el login y contraseña para ingresar a la cuenta. Con estos datos, solo habrá que abrir una nueva pestaña de Facebook e ingresarlos.

. Login y Password de la cuenta de prueba creados, solo será necesario abrir una ventana de Facebook nueva e ingresar ambos datos

Para borrarla solo tendremos que volver a la página que te compartimos y marcar la opción de eliminar cuenta.