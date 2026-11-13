Daddy Yankee es uno de los referentes de la música urbana y cuesionó el algoritmo en la industria musical. (Foto: EFE)
Daddy Yankee es uno de los referentes de la música urbana y cuesionó el algoritmo en la industria musical. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La industria musical vive momentos de cambios en una época dominada por el algoritmo y la inteligencia artificial, situación que Daddy Yankee, uno de los referentes de la música urbana y el reggaeton, cuestionó durante un homenaje en Las Vegas, Estados Unidos.

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