La industria musical vive momentos de cambios en una época dominada por el algoritmo y la inteligencia artificial, situación que Daddy Yankee, uno de los referentes de la música urbana y el reggaeton, cuestionó durante un homenaje en Las Vegas, Estados Unidos.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del artista, fue reconocido como Persona del Año en los Latin Grammy 2026. Recibió este galardón de mano de Janet Jackson, hermana del ‘rey del pop’, Michael Jackson.

“El algoritmo no puede dictar el destino de nuestra cultura”, dijo el músico de 50 años, autor de éxitos como ‘Gasolina’, ‘Rompe’, ‘Con calma’, ‘Dura’.

Opiniones de las palabras de @daddy_yankee Cuenten qué opinan? https://t.co/hRsRM3iHGH — Jessie Cervantes (@jessiecervantes) November 12, 2026

Durante su discurso defendió la música hecha por personas, y que esta “no se rige por códigos”. También criticó a las plataformas de música, que hoy concentran la difusión de la música, y hasta su producción.

“Las plataformas digitales tienen que ser aliadas del arte, y no prisioneras de la métrica, asegurando que la calidad de la música de un artista destacado pese tanto como la tendencia viral del día”, dijo.

También señaló que se necesita hacer de la música un “negocio veradaderamente rentable” para el artista, y que “el gran reto es reequilibrar este ecosistema”. También habló sobre el problema del éxito, el cuidado de la salud mental.

El homenaje se realizó en el hotel MGM Grand de la ciudad de Nevada, frente a más de 2 mil asistentes. Desde J Balvin a Nathy Peluso, fueron algunos intérprtes de sus éxitos.