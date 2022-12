El rápido avance de la tecnología ha permitido que las aplicaciones de citas y las redes sociales se conviertan en los nuevos aliados de aquellos que buscan conocer nuevas personas. Sin embargo, la creciente interacción en ellas ha logrado que la comunicación entre ambas partes no sea siempre la más saludable.

Y es que en la actualidad es muy común salir con personas que suelen poner en práctica conductas y actitudes de manipulación emocional que terminan lastimando a uno de los involucrados. Si bien estas siempre han existido, hoy por hoy ya tienen un nombre propio.

¿Qué es el ghosting?

De acuerdo con el psicólogo clínico Renzo Santa María, se trata de un término bastante nuevo en el mundo de las citas.

“La persona desaparece como un fantasma y deja de enviar mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos y no responde a los intentos de volver a interactuar”, señaló a El Comercio.

Camila contó a este diario que le tocó vivir esta situación cuando conoció a Raúl.

Si bien todo comenzó como una amistad, la situación desembocó en extensos y profundos mensajes de WhatsApp que terminaron por unirlos cada vez más. Las conversaciones eran casi diarias y cargadas de mucho interés por parte de él, lo cual casi orilló a ambos a cruzar la línea de la amistad y dar un paso al interés romántico.

Sin embargo, las cosas no prosperaron y de un momento a otro la comunicación por parte de Raúl fue disminuyendo.

Este abrupto cambio de comportamiento alertó a la joven, pues no entendía cómo alguien que decía considerarla importante había adoptado esa actitud.

“Cuando empezaron a pasar todas estas cosas yo, obviamente, me cuestionaba y decía por qué esta persona decía lo que decía y por qué ahora está haciendo lo que está haciendo. Me generaba mucha confusión”, comentó.

¿Qué es el haunting?

“Este término está estrechamente relacionado con el ghosting”, expresó el especialista. Se trata de una situación en la que alguien que estaba fuera de la vida de la otra persona reaparece mediante interacciones en redes sociales.

“Por ejemplo, dando me gusta o compartiendo las publicaciones y fotos de las personas, pero nunca hay ningún contacto directo”.

¿Qué es el breadcrumbing?

El breadcrumbing, traducido al español como migas de pan, es el acto en el cual una de las personas solo quiere conservar la atención de la otra proporcionando dosis mínimas de interacción digital.

“Es similar a comunicarse lo suficiente como para poner a la persona en un segundo plano, como una opción”, en palabras del especialista.

Usualmente, quienes se comportan de esta manera regalan likes a publicaciones o reaccionan a las historias de Instagram o Facebook de la otra parte. Sin embargo, no harán el esfuerzo por implicarse emocionalmente. “Mensajes de texto ocasionales aquí o allá sin llegar a nada, o un comportamiento irregular frecuente que resulta en cancelaciones”.

¿Qué es el love bombing?

La noche de aquel sábado, Andrea hizo match en Tinder con un joven llamado Fabián, quien la saludó con un sencillo ‘Hola’.

Tras intercambiar algunas palabras, el muchacho se atrevió a pedirle su número de celular para así continuar con la conversación. “De ahí tuvimos una conversación por chat por dos semanas por lo menos”, cuenta la joven de 23 años.

Desde el inicio, ella notó algo particular en él y era el interés excesivo que tenía hacia ella. Si bien esto le resultó normal, con el pasar de los días ese interés dio un paso agigantado y se convirtió en expresiones de “amor”. “Primero comenzó con emojis, emoticones de corazón, a decir te quiero, a decir palabras cariñosas”, agregó la joven.

Eventualmente, ella cayó en esta modalidad llamada love bombing.

“Cuando alguien te bombardea con amor, a menudo te colma de niveles excesivos o abrumadores de afecto y adoración. Si bien eso no necesariamente puede sonar como algo negativo, el objetivo detrás del bombardeo de amor no siempre es tan inocente. Este puede incluir brindar cantidades excesivas de atención, admiración y afecto, pero el fin de esto es hacer que el destinatario se sienta dependiente y comprometido con el individuo”, señaló el psicólogo.

El uso de redes sociales y aplicaciones de citas se han convertido en las nuevas formas de crear vínculos. (Foto: Unsplash)

¿Qué es el orbiting?

El orbiting “es un fenómeno que describe a alguien que deja tu vida pero continúa involucrado en tus redes sociales”, de acuerdo con el experto.

Según el medio BBC News, Anna Lovine, quien acuñó la expresión, señala que quien pone en práctica este comportamiento mantiene a la otra persona lo “suficientemente cerca para que ambos se puedan observar; suficientemente alejada para nunca tener que hablar”.

Quien se lleva la parte más tediosa de esta práctica es el otro individuo, pues está en constante duda e incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de la persona de su interés.

Persia Lawson señaló a la BBC que las personas lo hacen para mantener sus opciones abiertas. “Es una manera de mostrarte, ‘Mira, todavía estoy aquí’, sin tener que estar dentro de una relación”, explicó.

¿Qué es el zombing?

Este término hace referencia al acto de volver a aparecer inesperadamente en la vida de otra persona luego de haber cortado comunicación con ella.

Estas demostraciones se dan a través de mensajes en redes sociales como comentarios, likes y en algunos casos nuevas conversaciones en WhatsApp. “Se da cuando alguien hace ghosting, pero luego decide volver a tu vida de manera directa como si nada hubiera pasado, como un zombie que regresa a la vida”, señaló el psicólogo.

¿Qué es el benching?

“Realmente no conocía mucho de qué se trataba hasta que investigué un poco más y, bueno, me di cuenta que estaba en una situación así”, señaló Mariana a este diario cuando se le preguntó su experiencia con este término.

El benching proviene de la palabra en inglés bench, que se traduce a banca. Es usado cuando una persona tiene en la ‘banca’ a la otra parte, como una segunda opción.

Santa María agregó que puede dividirse en dos categorías. “Si está en una relación pero no está dispuesto a dejar que su pareja siga adelante con otra persona” y “cuando sales casualmente con alguien y no sabes hacia dónde se dirige la relación, entonces lo dejas en espera mientras determinas tus opciones”. Esta última fue la situación que vivió Mariana.

Cuando ella conoció a David, comenzó una amistad que con el paso del tiempo evolucionó al ámbito romántico. Las salidas se hicieron más frecuentes, pero decidieron tomar las cosas con calma pues al ser compañeros de trabajo temían que las cosas se compliquen si en algún momento el vínculo terminaba.

Las salidas continuaron aumentando y los sentimientos parecían recíprocos; sin embargo, un día David se ausentó al centro de labores y la sorpresa de Mariana fue grande al enterarse el motivo. “Me comentaron que había faltado porque su pareja, o la persona con la que estaba saliendo, se había puesto mal”.

“Después de este incidente le consulté si realmente estaba saliendo con alguien, para dejar las cosas de esa manera y él me dijo que no, que no estaba saliendo con nadie”, agregó la joven. Pero las acciones de David se contradecían a lo que decía, pues sí salía con otra persona. En ese entonces Mariana tenía 21 años, era muy joven e inexperta así que lo dejó pasar y pensó que las cosas entre ambos se iban a formalizar, pero eso nunca pasó.

“Él quería mantenerme ahí y ver que estuviera para él, ver que siempre le contestara (los mensajes) y eso, pero siempre salía con otras personas”, agregó.

¿Qué es el cushioning?

“El cushioning ocurre cuando alguien está considerando otras opciones románticas potenciales mientras está en una relación comprometida”, define el experto. El término proviene de la palabra ‘cushion’, que se podría traducir como cojín o amortiguación.

Quienes lo ponen en práctica suelen hacerlo mediante el uso de redes sociales y mensajes.

¿Qué es el catch and release?

En palabras del experto, se trata de una práctica llevada a cabo por “aquellos que no están dispuestos a comprometerse”. Incluye tres pasos: motivo, método y liberación.

El motivo inicial de la persona es querer entablar una relación y sentir la emoción de la persecución. Para lograrlo, la persona enviará un DM o un mensaje de algún tipo y cuando acuerde la cita establecerá una relación hasta cierto nivel de compromiso e intensidad. Una vez lo alcance, “la víctima es liberada y la persona que se cita se embarca en una nueva búsqueda. Así, el ciclo continúa”.

Adriana experimentó esta situación hace cuatro años cuando conoció a Renato vía Facebook. Él insistía en invitarla a salir y, aunque en un inicio ella se negaba, terminó aceptando. “Un día acepté su salida y nos conocimos, fuimos a comer y todo. Al parecer todo estaba bien, pero luego dejamos de hablar porque cuando yo le pregunté qué éramos, él me decía que quería seguir conociéndome”, expresó la joven.

Estas dinámicas de manipulación emocional terminan por causar mucha incertidumbre en los afectados. (Foto: Freepik)

Los meses pasaron y ella inició una relación con otra persona y para cuando esta hubo terminado, Renato volvió a aparecer en su vida. “Seguimos meses conversando y nuevamente le acepté una salida. Estuvimos saliendo por más de 2 meses, hasta que un día nos juntamos y cuando yo le pregunté qué éramos de nuevo, simplemente me dijo: quiero que nos sigamos conociendo”.

Esto terminó por perturbar a la joven quien decidió poner un alto a todo y eliminarlo de redes por completo. “Lo lamentable es que me di cuenta al final cuando ya había pasado todo. Saqué conclusiones, después de tanto tiempo, de la verdadera intención de la persona”, agregó.

¿Qué es el catfishing?

El término proviene de la palabra ‘catfish’, que consiste básicamente en crear un perfil de citas falso.

“Los individuos narcisistas hacen esto para buscar objetivos y nutrirse con la atención de otros, el afecto, el sexo y, finalmente, encuentros tóxicos que pueden resultar en circunstancias peligrosas”, explicó Santa María.

¿Qué puedo hacer si he sido víctima de alguno de estos comportamientos?

Cuando El Comercio le preguntó a los testimonios si habían sentido que estas dinámicas habían tenido alguna repercusión en sus vidas, la mayoría expresó que tuvo un gran impacto en su autoestima y niveles de confianza hacia los demás. Al respecto, el psicólogo cree que, además, “pueden aparecer episodios de duelo y sentimientos depresivos” en quienes se hayan visto envueltos en estas situaciones. Y es que la responsabilidad afectiva juega un rol muy importante, especialmente en estos tiempos modernos, donde todo se mueve muy rápido.

Santa María dio las siguientes recomendaciones para aquellos que han atravesado alguna de estas situaciones.

1 Vínculos sanos Invierte tiempo con amigos y personas que puedan apoyarte y sostenerte en momentos difíciles. Los vínculos sanos son un factor protector clave. Practica actividad física, prioriza el sueño, optimiza la nutrición, cultiva el significado y el propósito. Reduce el estrés a través de prácticas como la atención plena y la meditación. 2 Busca disfrutar Busca actividades que te hagan feliz, como tomar una clase de yoga o algún pasatiempo que te guste. 3 Construir resiliencia y autocuidado Practica yoga y ejercicio, pues son reguladores del sistema nervioso y antidepresivos naturales. También puedes ser parte de una comunidad, brindará sentido de pertenencia. Asimismo, practicar alguna forma de espiritualidad te permitirá apoyarte en la creencia de que hay algo más que tu que te sostiene. Finalmente, realizar arte ayudará a plasmar el dolor de distintas formas.

4 Terapia: elaborar la culpa, la vergüenza y el rechazo Para quienes hayan sido ghosteados, es difícil no sentir arrepentimiento y vergüenza. Después de todo, te arriesgaste por el bien del crecimiento y te salió el tiro por la culata. Esto tiene un impacto y puede afectar en distintos niveles, por eso es importante trabajarlo con un profesional. No obstante, recuerda que el ghosting tiene más que ver con una dificultad en el otro, que con un problema en ti mismo.