Pavel Durov, CEO de Telegram, ha confirmado la llegada de las historias dentro de la app de mensajería. En concreto, estarán disponibles en julio y funcionarán de manera similar a las stories de Instagram.

“Durante años, nuestros usuarios nos han pedido que implementemos las historias en Telegram. (…) Inicialmente, estábamos en contra de esto ya que las Historias ya están en todas partes. Sin embargo, Telegram no sería Telegram si no escucháramos a nuestros usuarios y no innováramos en los formatos existentes”, aseguró Durov.

Los usuarios podrán publicar fotos y videos en sus historias y elegir quién podrá verlas. Telegram te permitirá definir si quieres que tus contenidos los vea todo el mundo, solo tus contactos o alguno de ellos.

Asimismo, al crear una historia se podrá hacer uso de las cámaras frontal y trasera la mismo tiempo, al igual que BeReal. También, se podrá escribir, añadir enlace y mencionar a otros en las historias.

Aquí un video mostrado por Durov donde revela el funcionamiento de las historias, las cuales se asemejan a las stories de Instagram.

Otras de las novedades es que será posible configurar la caducidad de las historias, ya sea para 6, 12, 24, o 48 horas. Y al igual que en otras apps, se podrá destacar las historias para que permanezcan fijadas en la cuenta.

Por el momento, las historias de Telegram están su última fase de prueba, pero para principios de julio, ya se encontrarán disponibles en la aplicación.