Cada 23 de agosto se celebra el Día del Internauta, una fecha que nos recuerda cómo Internet se ha convertido en parte esencial de la vida diaria. En este marco, Google lanzó algunos conesejos sobre cómo usar sus herramientas que ayudan a los usuarios a proteger su información personal, ahorrar tiempo en sus búsquedas y hacer su experiencia digital más accesible y útil.

Búsquedas rápidas y prácticas con Google Lens:Esta herramienta utiliza la IA para permitir búsquedas visuales. Apuntando con la cámara del celular a un objeto o texto, Lens ofrece información detallada, traduce, copia y hasta resuelve ecuaciones. Es una forma intuitiva y rápida de obtener respuestas sin necesidad de escribir.

Más interacción al buscar con Gemini:Los usuarios pueden dialogar de forma natural con la IA para planificar, entender temas complejos o crear contenido. Ofreciendo respuestas personalizadas, ya que puede recordar tus conversaciones anteriores y preferencias; y también, permite Chats Temporales, que no se guardan en historial ni personalizan futuras interacciones.

Respuestas más ágiles con los atajos de Google Search: Las búsquedas pueden ser más rápidas y precisas con comandos sencillos. Por ejemplo, al usar comillas en una frase como: “conversor USD a soles”, “clima Lima” o “recetas con pollo y fideos”, asegura una búsqueda literal, eliminando resultados irrelevantes.

Navegación segura

Información personal protegida con ayuda de la IA: El Gestor de Contraseñas de Google permite generar claves seguras y recibir alertas automáticas impulsadas por IA si alguna se encuentra comprometida en la web. Esta herramienta, disponible en todos los dispositivos conectados a una cuenta de Google, elimina la necesidad de memorizar múltiples claves y reduce el riesgo de accesos no autorizados.

Alertas de Google para mantener la privacidad activada: Desde el Centro de Seguridad los usuarios pueden configurar notificaciones que detectan usos indebidos de sus datos personales en sitios de riesgo. Si algún dato sensible, como un correo electrónico o un número de teléfono, aparece en línea, el usuario recibe una notificación de inmediato, permitiéndole tomar medidas.

Controles de privacidad para elegir qué compartir: Las herramientas de privacidad de Google permiten revisar y ajustar qué datos se guardan en la cuenta. Los usuarios pueden eliminar su historial de búsqueda, de ubicación y de YouTube, garantizando que su información personal se mantenga privada y bajo control.

Además, Google ha reforzado sus herramientas de seguridad con la ayuda de la Inteligencia Artificial, protegiendo a los usuarios al bloquear más del 99.9% del spam, phishing y malware en Gmail, e integra funciones de IA en Google Messages en Android para detectar mensajes fraudulentos sobre finanzas, criptomonedas y más. Estas funciones automáticas brindan protección a los usuarios, independientemente de cómo elijan abordar su seguridad en línea.

De esta manera, Google busca seguir innovando para que cada internauta tenga las herramientas necesarias para navegar de forma segura y productiva. Según el reciente reporte “Cómo combatir las estafas en las búsquedas”, la compañía bloquea miles de millones de resultados engañosos al día, manteniendo más del 99 % de las consultas libres de fraudes. Esto permite que los usuarios encuentren información legítima y confiable al buscar un número de soporte, una dirección web o un servicio. Al mismo tiempo, estas funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial ayudan a ahorrar tiempo, acceder a respuestas útiles y aprovechar el internet para estudiar, trabajar o resolver actividades del día a día con mayor seguridad y confianza.