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Resumen

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En el Día mundial de las redes sociales, especialistas destacan la apuesta por estrategias a largo plazo para educar a menores. (Foto referencial: magnific.com)
En el Día mundial de las redes sociales, especialistas destacan la apuesta por estrategias a largo plazo para educar a menores. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Las redes sociales se presentan como un espacio en el que los menores requieren medidas de seguridad específicas para evitar riesgos como el acoso, la visualización de contenido explícito o la promoción de comportamientos de riesgo, frente a lo que la inteligencia artificial (IA), la educación digital y el apoyo familiar se vuelven herramientas de protección esenciales, según Funditec Research.

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