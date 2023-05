‘Die With Me’ (Muere conmigo) es una aplicación que solo puedes utilizar cuando la batería de tu celular está por debajo del 5%. Es decir, y como lo dice su nombre, solo se podrá acceder cuando la carga de nuestros smartphones esté por “morir”.

“La aplicación de chat que solo puedes usar cuando tienes menos del 5% de batería. Mueran juntos en una sala de chat en su camino hacia la paz fuera de línea”, señala su creador Dries Depoorter y el desarrollador David Surprenant en la página oficial.

Esta app está pensada para que los usuarios puedan interactuar con otras personas cuyos celulares están a punto de apagarse. Antes de que ocurra, podrán conversar en un chat, donde se ve el porcentaje de batería que les queda. Debido a que es inevitable que la carga del smartphone “muera” en poco tiempo, los usuarios no se quedarán solos en esta espera.

La aplicación no se abrirá si el celular tiene más carga de la indicada, por lo que es imposible ingresar sin este requisito. Además, no cuenta con ninguna otra función que no sea conversar con otros usuarios cuya batería está por acabarse. Es decir, solo tiene esa única función.

Esta app nació como una manera de guardar el celular e interactuar con personas reales. Al tener poca batería, los usuarios pueden escoger entre guardar su teléfono y disfrutar del lugar, o conversar con otros cuya batería también está por acabarse, lo que inevitablemente también significará guardar el smartphone hasta poder cargarlo.

‘Die With Me’ está disponible en la Play Store o Apple Store. Sin embargo, no es una app gratuita. Su costo es de S/4,29 (US$0,99), pero no es mensual. Es decir, solo se paga una sola vez y la app estará disponible para usarse mientras el servidor siga operando.