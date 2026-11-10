La aplicación para editar vídeos Instagram Edits ha incorporado Effect Builder, una nueva función para generar filtros personalizados mediante inteligencia artificial (IA) para las publicaciones de historias en la red social.

Actualmente, Instagram dispone de una función de Restyle en las historias que permite usar las capacidades de Meta AI para editar las fotos y vídeos de los usuarios directamente, sin necesidad de aplicaciones externas. Esta herramienta incluye la opción de modificar el contenido con diversos efectos publicados en la ‘app’.

Sin embargo, para crear estos efectos, es necesario tener habilidades técnicas, de programación y de diseño especiales, algo que Instagram quiere cambiar con la nueva función Effect Builder introducida en Edits.

Concretamente, con Effect Builder los usuarios no requieren experiencia previa ni conocimientos concretos para crear sus propios efectos personalizados. Simplemente, basta con describir el estilo deseado del efecto y previsualizarlo en las fotos antes de publicar el contenido.

Como ha explicado la compañía en un comunicado, una vez creado, el efecto aparecerá en las historias de Instagram para que cualquiera pueda utilizarlo también y, cada vez que algún usuario lo emplee en sus historias, se mostrará un enlace del perfil del creador del efecto para que otros “puedan encontrar fácilmente su trabajo”.

“Esta plataforma abre la creación de efectos a cualquiera que tenga una idea, aumenta la variedad de efectos entre los que elegir en las Historias y ofrece a las personas creativas una nueva oportunidad para darse a conocer”, ha manifestado la compañía.

Así, el proceso de crear un efecto comienza en la aplicación Edits y en la herramienta Effect Builder, y bastará con escribir una sugerencia con lenguaje natural para generar el efecto. Como ha ejemplificado Instagram, estas descripciones pueden ser un cálido grano de película vintage, una acuarela pastel o un contraste llamativo de cómic.

Una vez generado el efecto, los usuarios podrán probarlo en sus propias fotografías e ir ajustándolo según sus preferencias. Una vez finalizado, se deberá enviar a los sistemas de Meta para una revisión de seguridad, antes de ser publicado a nivel público para todos los usuarios en Instagram. Cuando el filtro recibe la aprobación, comienza a aparecer en el navegador de efectos de las historias de Instagram.

Con todo, la función Effect Builder está disponible de forma gratuita, por el momento, para los usuarios de Estados Unidos mayores de 18 años.