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Resumen

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La nueva función Effect Builder de Instagram Edits. (Foto: europapress.com)
La nueva función Effect Builder de Instagram Edits. (Foto: europapress.com)
Por Agencia Europa Press

La aplicación para editar vídeos Instagram Edits ha incorporado Effect Builder, una nueva función para generar filtros personalizados mediante inteligencia artificial (IA) para las publicaciones de historias en la red social.

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