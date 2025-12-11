¿El regreso de Twitter? Empresa reclama el nombre para una nueva red social alegando que X la ha abandonado

La ‘startup’ conocida como Operación Bluebird ha anunciado que pretende lanzar una nueva red social bajo el nombre ‘Twitter.new’, por lo que ha solicitado a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos que cancele la propiedad de las marcas registradas de X Corporation con las palabras ‘Twitter’ y ‘tweet’, alegando que las ha abandonado.

Tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk en el año 2022, la red social de ‘microblogging’ pasó a llamarse X y formar parte de la compañía X Corp., también liderada por Musk. Con ello, la plataforma dejó atrás tanto su conocido nombre como el logo del pájaro azul.

Ahora, la ‘startup’ estadounidense que se hace llamar Operación Bluebird está trabajando para lanzar una nueva red social bajo el nombre ‘Twitter.new’ y pretende ponerla en funcionamiento a finales del próximo año, como han detallado los creadores de la iniciativa en declaraciones a Ars Technica.

En este marco, Operación Bluebird ha anunciado ahora que ha registrado una petición formal ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, donde solicita al organismo que cancele la propiedad de las marcas registradas con las palabras ‘Twitter’ y ‘tweet’ por parte de X Corporation, alegando que X las ha abandonado y no pretende utilizarlas.

Concretamente, en la solicitud se detalla que las marcas han sido “eliminadas de sus productos, servicios y marketing de X Corp.”, por lo que la compañía ha “abandonado legalmente sus derechos” sobre la marca, “sin intención de retomar el uso”.

Así, la compañía pretende ofrecer una nueva plataforma que mantenga la esencia de la red social cuando operaba bajo el nombre de Twitter y, según Open Bluebird, al abandonar su marca para pasar a ser X, permite continuar utilizando su nombre original, en este caso, para la nueva red social en la que trabajan.

Como ha valorado el abogado y uno de los fundadores de Operation Bluebird, Michael Peroff, al medio citado, ninguna plataforma de ‘microblogging’ similar, como Mastodon, Bluesky o Threads, dispone del reconocimiento que tenía Twitter antes de ser comprada.

En este sentido, desde Operation Bluebird han remarcado que la marca ha sido abandonada y que, en caso de que la solicitud sea aprobada, pretenden utilizar el reconocimiento de Twitter con el objetivo de continuar ofreciendo a los usuarios un espacio similar. “Queremos que esa experiencia vuelva, toda esa plaza del pueblo, donde todos estamos entrelazados ahí dentro”, ha matizado.

Para ello, también han presentado una solicitud de marca para adoptar ‘Twitter’ ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y, con ello, poder utilizarlo en su red social.

Como ha trasladado otro de los fundadores de Operation Bluebird, el abogado Stephen Coates a The Verge, han creado “una plataforma social que resultará familiar para quienes usaron Twitter tradicional, pero con nuevas herramientas que ofrecen una experiencia más segura y permiten al usuario decidir en qué tipo de contenido participar”. X cuenta con un periodo hasta febrero para responder a la petición.