Khaby Lame se hizo popular en el 2020 cuando comenzó a compartir videos satíricos en los que no habla y realiza varios gestos. (Foto: AFP)

Por Agencia Europa Press

El creador de contenido Khaby Lame ha vendido su empresa Step Distinctive Limited en una transacción valorada en 975 millones de dólares (827 millones de euros) y con la que autoriza el uso de su imagen y su voz para crear nuevo contenido con gemelos digitales.

Redes Sociales

El tiktoker Khaby Lame autoriza el uso de su imagen y voz para crear contenido con gemelos digitales

