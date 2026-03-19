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Estudio sobre la felicidad muestra cómo las redes sociales vienen afectando el bienestar de los jóvenes. (Foto referencial: freepik.es)
Estudio sobre la felicidad muestra cómo las redes sociales vienen afectando el bienestar de los jóvenes. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia AFP

El uso intensivo de redes sociales causa un declive en el bienestar de los jóvenes, según un informe anual publicado el jueves, en el que Finlandia encabeza el índice mundial de felicidad por noveno año consecutivo.

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