Las oficinas de Twitter amanecieron cerradas hoy: es que la compañía, que hace una semana está en manos de Elon Musk, comenzó este viernes con los despidos de la mitad de su plantilla (unas 3.700 personas) en un esfuerzo por sanear las finanzas de la compañía, complicada económicamente tras la adquisición.

Elon Musk y sus inversores pagaron 44.000 millones de dólares por Twitter. Parte de ese dinero salió de un préstamo de 13.000 millones tomado contra la empresa misma, según The New York Times, lo que implica que a partir del año próximo Twitter deberá pagar cerca de mil millones de dólares al año para devolver el préstamo. El problema: en 2021 la compañía ganó 630 millones, y en el medio su principal ingreso de dinero (la publicidad) se redujo drásticamente. Es decir que la compañía, que perdió dinero en 8 de los últimos 10 años, debe orientar todo el flujo de dinero al pago de la deuda.

De ahí el interés de Elon Musk por esquemas como ampliar Twitter Blue (la versión paga de Twitter) para que incluya la verificación de cuentas, con un precio de entre 20 y 8 dólares, o la posibilidad de poner un muro de pago a un video publicado en la red, y que los usuarios que quieran verlo paguen por el acceso, al estilo de OnlyFans.

Así las cosas, y mientras Musk ordenó a sus ejecutivos encontrar cómo ahorrar entre 300 y 1.000 millones de dólares anuales en costos de infraestructura, comenzaron los despidos en la compañía, y en una forma que cosechó críticas. En un mail que llega de Twitter (y no de una persona en particular dentro de la empresa), el texto dice que a partir del viernes los empleados se enterarán si siguen o no con trabajo en función de un nuevo mensaje: si llega a su cuenta laboral, tienen empleo; si llega a su cuenta personal, fueron despedidos.

Qué dice el mail de despido

“Por la naturaleza de nuestra fuerza de trabajo distribuida, y nuestro deseo de informar a los individuos impactados tan pronto como sea posible, la comunicación de este proceso se hará por e-mail. Para las 9 AM del viernes todos recibirán un mail individual con el asunto: “Tu rol en Twitter”. Por favor revisá tu correo electrónico, incluyendo la carpeta de spam.

Si tu empleo no está afectado, recibirás una notificación a través de tu mail de Twitter.

Si tu empleo está afectado, recibirás una notificación con los próximos pasos a través de tu mail personal.”

El mail con el que Twitter está despidiendo a miles de empleados. / Twitter

La Nación / Argentina / GDA.