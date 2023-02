Cuando Musk compró la empresa por US$44 mil millones, muchos usuarios temieron lo peor. Además de algunas declaraciones del multimillonario y los problemas previos a la adquisición, el actual CEO tenía que encontrar la manera de monetizar con la red social para recuperar lo invertido. Los cambios no se hicieron esperar.

Casi de inmediato, el magnate propuso que los usuarios paguen mensualmente para que sus cuentas sean verificadas. El monto inicial era US$20, pero finalmente se achicó a US$8. Twitter Blue, el cual era un plan experimental para solo algunos países, ahora es la suscripción “estrella” de la red social. Además de entregar verificaciones, también otorga funciones como edición de tuits y una disminución del 50% de los anuncios. Con este cambio, las empresas ya no tienen el check azul, sino uno dorado y una foto de perfil cuadrada.

Sin embargo, Musk aún debía recortar gastos. A tan solo unas semanas de su ingreso a la empresa, despidió al 50% de la planilla de Twitter en todo el mundo. A ello se le sumaron las renuncias luego que diese un ultimátum a los trabajadores restantes para que trabajen “extremadamente duro” a través de un documento. En aquel momento, hasta el hashtag #RIPTwitter se volvió tendencia. Se cerraron las oficinas y todo quedaba detenido hasta el siguiente lunes. Pero la plataforma siguió funcionando.

Otro de los grandes cambios que hizo Elon Musk fue restaurar cuentas que habían sido suspendidas. De por sí, el multimillonario había anunciado que los perfiles que se hacían pasar por otros serían “baneados” a menos que indicasen explícitamente que son una parodia. Por ello, muchos terminaron con su cuenta eliminada, pero tras algunos días, se restauraron. El mismo Donald Trump vio su cuenta reestablecida, gracias a una votación, tras casi dos años.

También se suman los cambios en la misma plataforma. Se agregó la función de ver cuántas visualizaciones tiene una publicación. Si bien esta existía desde antes, ahora todos pueden ver estas estadísticas y no solo la cuenta que publicó el tuit. Asimismo, el inicio de la red social ahora se divide en dos: Para ti (un “timeline” sin orden cronológico y con tuits sugeridos) y Siguiendo (el cual muestra en tiempo real solo los tuits de las cuentas que siguen los usuarios). Finalmente, la plataforma de microblogging ya no lo será del todo, pues quienes tengan el plan de Twitter Blue ahora pueden publicar con hasta 4.000 caracteres.

El golpe más reciente aún se encuentra en duda. Twitter sufrió una caída el miércoles 8 de febrero. Si bien todo parecía indicar que era un problema que se solucionaría pronto, lo que más resaltó es que a muchos usuarios les salí un mensaje controversial. El anuncio afirmaba que habían llegado al límite de una actividad dentro de la plataforma: seguir cuentas, tuitear, enviar mensajes directos, entre otros. La red social cuenta con un límite para ello, pero es tan alto que casi nadie llega al tope. ¿Están limitando lo que pueden hacer las personas en la plataforma? Ni Musk o Twitter han dado una respuesta.

Por otra parte, la API de Twitter ya no será accesible. A través de apps de terceros, muchas cuentas y empresas utilizaban la red social. Sin embargo, de un momento a otro, este acceso empezó a “fallar” y luego se conoció que fue un error, sino una decisión: ahora solo se puede usar Twitter desde Twitter. Días después, Musk y la cuenta de desarrolladores anunciaban que se crearía una suscripción para quienes quieran utilizar la API. Si bien aún no se conoce en qué quedó este anuncio, el magnate quería cobrar US$100 al mes. Pero, parece que un gato le ha hecho reflexionar sobre esta decisión.

Las suscripciones en Twitter se han convertido en lo primordial para Musk. El multimillonario ahora busca crear una suscripción más cara que Twitter Blue, pero que elimina toda la publicidad. Asimismo, el magnate también quiere recibir ingresos por los checks dorados de las empresas. Por ello, deslizó que crearía un plan mensual de US$1.000 para ello, con el adicional de US$50 por cada cuenta que esté asociada con la compañía.

¿Twitter realmente necesita más sucripciones?

Bruno Ortiz Bisso, periodista de Ciencia y Tecnología de El Comercio, indica que los anuncios en la red social no son tan invasivos como en otras apps, como para crear un plan que los elimine por completo. “Twitter tiene el gran problema de no saber monetizar y están yendo por lo más obvio. A menos que se vuelvan mucho más agresivos con la manera de mostrar la publicidad en Twitter, el motivo para tener esa suscripción se queda sin asidero”, señala en entrevista con este Diario.

Sin embargo, existen personas dispuestas a pagar por ello, pues solo buscan tener el check azul. “El tema es que muchos usuarios, personas y empresas, están detrás de las verificaciones en las distintas plataformas sociales. Cobrar por una, sobre todo para usuarios que son personas naturales, desnaturaliza el objetivo de la verificación”, agrega.

Por su parte, Wilder Rojas Díaz, director de la revista Canal TI, señala que es una buena estrategia por parte de Musk, pues permite que los usuarios decidan. “Es preferible que las redes sociales cobren por cualquier servicio de valor que brinden a sus usuarios. Este tipo de servicios es clave para las organizaciones que desean realizar comunicaciones específicas y personalizadas”, asegura en entrevista con El Comercio.

Esto debido a la experiencia del usuario dentro de la red social, pues de por sí a muchos les incomoda encontrar un tuit que en realidad es un anuncios. “Se puede crear un contenido y mensaje preciso, y que no sea interrumpido por nada. Este servicio será aprovechado por las empresas”, añade Rojas Díaz.

En el caso de la verificación para las empresas, el monto de US$1.000 al mes parece exagerado, pero no inviable para las grandes cadenas. “Viable es, pues se trata de las tarifas que una plataforma quiere poner a sus usuarios corporativos. El tema está en que esa plataforma siga siendo lo suficientemente atractiva para que las empresas no solo decidan quedarse en ella, sino para que, además, quieran optar por el check dorado. Si no viene con algún beneficio más, no sé si todas estarían dispuestas a pagar”, afirma Ortiz Bisso.

Esto se ve reflejado con el mismo Twitter Blue. Según The Information, la suscripción no llega ni a los 300 mil usuarios activos al mes, en todo el mundo. Tan solo en Estados Unidos hay 180.000 perfiles que pagan la suscripción, lo que significa el 62% del total a nivel global. Sin embargo, en el país norteamericano, este número se traduce a el 0,2% del total de usuarios activos al mes.

Musk necesita saldar una deuda de más de US$3 mil millones debido a la compra de la empresa. Pero, según el medio, lo que generaría Twitter Blue en un año solo suma US$27,8 millones, de acuerdo a esa información. Es decir, no llega ni al 1% del total a pagar. ¿La solución sería agregar más y más suscripciones? Los números indican que no.

Twitter, ¿la app para todo?

Uno de los grandes cambios que haría Elon Musk sería convertir Twitter en una “súper app”. El multimillonario había deslizado la idea de crear X, la app para todo, cuando aún no se concretaba la comprar de la plataforma del pájaro azul. El magnate reveló esto porque se encontraba en disputa con los antiguos dueños de la empresa.

Sin embargo, Musk no lanza declaraciones, o tuits, en vano. Según The Financial Times, Twitter ha solicitado licencias en Estados Unidos para poner en marcha un posible sistema de pagos. Este incluso incluiría criptomonedas y ya se estaría trabajando en el software necesario para realizar las transacciones.

“Musk tiene la idea de la súper app desde hace bastante tiempo, pero más que preocuparnos por si cobra o no, hay que esperar a saber qué se podrá hacer con la aplicación”, señala Ortiz Bisso.

La idea del magnate sería convertir Twitter en una versión de WeChat. “[Musk] ve un potencial en la app. Ve que la puede llevar a otro nivel como las que están teniendo éxito en Asia. Por ejemplo, WeChat se calcula que hoy en día tiene más de 1.300 millones de usuarios. Con estas ‘apps para todo’ o ‘súper apps ‘se puede hacer más cosas que solo chatear: se puede realizar pedidos de comida, pedir un taxi y pagar bienes o servicios”, indica Rojas Díaz.

Si Musk convierte a Twitter en una “súper app”, evidentemente no solo lo limitará al territorio norteamericano, sino también buscaría ingresar a Europa y Latinoamérica. “Una aplicación como WeChat sí funcionaría en Latinoamérica. Es el futuro próximo. Una súper app podría ser disruptiva y necesaria para un público que cada vez quiere que las cosas funcionen más rápido y que todo sea desde el móvil”, agrega.

Por ello, el gran objetivo del magnate se debería encontrar en lo que va a enganchar a los usuarios con la app. “Si va a seguir funcionando igual y ofreciendo las mismas funcionalidades, no será atractiva para hacer una suscripción”, concluye Ortiz Bisso.