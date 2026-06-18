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Las plataformas de redes sociales tendrán que supervisar y desactivar las cuentas creadas por menores de 15 años o si no podrían ser bloqueadas, según una resolución del gobierno saudí, que les otorga un período de transición de 12 meses. (Foto de Martin LELIEVRE / AFP)
Las plataformas de redes sociales tendrán que supervisar y desactivar las cuentas creadas por menores de 15 años o si no podrían ser bloqueadas, según una resolución del gobierno saudí, que les otorga un período de transición de 12 meses. (Foto de Martin LELIEVRE / AFP)
/ MARTIN LELIEVRE
Por Agencia AFP

Emiratos Árabes Unidos anunció el jueves la prohibición del uso de redes sociales a los menores de 15 años, sumándose así a un grupo cada vez mayor de países que han adoptado medidas similares.

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