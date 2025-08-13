¿Esa canción no sale de tu cabeza, pero no recuerdas su nombre? Así puedes saberlo en segundos

“La tengo en la punta de la lengua”. Esta es la frase más común que se dicen cuando no podemos acordarnos de algo, como, por ejemplo, el nombre de una canción. Sin embargo, esto ya no será problema gracias a la tecnología.

Cada vez más aparecen nuevas aplicaciones móviles que sirven para identificar canciones.

Una de las apps más conocidas para identificar música es Shazam. Con esta aplicación, basta con reproducir la canción cerca del teléfono, pulsar un botón y en segundos muestra el título, el intérprete y, en muchos casos, el disco.

La precisión de esta app supera el 90% para los éxitos contemporáneos.

Y es que Shazam almacena un historial de búsquedas y se integra con servicios como Spotify y Apple Music.

SoundHound es otra app para reconocer música en segundos. Su valor agregado es que permite no solo grabar una parte de la canción, sino también cantar, silbar o tararear la melodía. Esta función es ideal cuando no se conoce el audio original y solo se recuerda la melodía.

Una tercera app para reconocer música es Musixmatch, que tiene una de las bases de letras más completas, con la letra sincronizada durante la escucha y traducciones a diferentes idiomas.

La IA de Google y Apple es útil para buscar canciones

La Inteligencia Artificial de Google y Apple también sirven para la búsqueda musical. Con base en alguna funciones, solo basta con preguntar “¿Qué canción está sonando?” y, después de unos segundos, el sistema ofrece una respuesta.

Los asistentes inteligentes también sirven para detectar música ambiental y reconocen fragmentos tarareados o silbados.

“El Tiempo” de Colombia, GDA