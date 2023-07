Estamos seguros de que, en más de una ocasión, al querer entrar en algún sitio o aplicación, te ha solicitado crear una cuenta o acceder por algún otro medio, como con tu cuenta de Google o de Facebook.

Dicha razón no es coincidencia y, aunque resulta más sencillo solo seleccionar alguna de esas opciones y darle continuar, lo cierto es que tu información no solo se queda ahí, sino que esta puede terminar en otros sitios debido a tu decisión.

Si quieres saber qué pasa con tus datos al iniciar sesión con tu cuenta de Facebook, te lo contamos a detalle.

¿Qué es Facebook Login?

Facebook es una de las redes sociales más usadas en todo el mundo. Una de las características que tiene la red social, es que al ser tan “universal”, otras aplicaciones o sitios web aceptan tu cuenta para acceder a sus apps.

Así pues, no tendrás que crear una cuenta para el espacio al que deseas acceder y por ende no colocar ningún correo o contraseña.

¿Qué pasa con tus datos al iniciar sesión con tu cuenta de Facebook?

Si te has preguntado qué es lo que sucede al darle ingresar a un sitio al iniciar sesión en tu cuenta de Facebook, te podríamos decir que lo que sigue después es simple. A grandes rasgos, tus datos personales que has agregado previamente en la red social pasan a visibilidad de otros sitios como al que quieres entrar, o en ocasiones, a terceros si es que el sitio comparte su data a otro agende.

El sitio web Make Use Of menciona una serie de pros y contras que ve pertinentes para que los usuarios vean no solo qué pasa con su información después de esto, sino que además vean con una mirada más crítica la acción de hacerlo y decidan conscientemente si continuar con ello o no.

Es práctico. ¿Estamos de acuerdo que es mucho más sencillo dar clic en una opción y proseguir a continuar, en lugar de hacer una cuenta o perfil desde cero? La primera ventaja que menciona Make Use Of es la de ahorrar tiempo. Iniciar sesión con tu cuenta de Facebook que ahorra el proceso tedioso de crear un nuevo acceso.

Ahora bien, hay otros puntos en contra que debes conocer de iniciar sesión con tu cuenta de Facebook:

Accede a datos que no necesita: Hay sitios donde si bien te piden un mínimo de datos, al ingresar desde Facebook terminas dando más de los que necesitan y por ende, tu privacidad se ve afectada.

GDA / Carolina Lucio Rosales / El Universal / México