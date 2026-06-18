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Resumen

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W, una nueva plataforma europea de redes sociales basada en la interacción humana verificada, la privacidad y una infraestructura abierta. (Foto: AFP)
W, una nueva plataforma europea de redes sociales basada en la interacción humana verificada, la privacidad y una infraestructura abierta. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La red social W, que aspira a ser una opción alternativa europea a X, la plataforma de Elon Musk, dio el gran salto este miércoles al poner su primera versión pública a disposición de los internautas.

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