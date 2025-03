Elon Musk viene consechando la enemistad de muchos, y sus empresas lo están pagando. Everyone Hates Elon es un movimiento que ha aparecido en Europa como respuesta a sus declaraciones e intervenciones en la política, apuntando a boicotear su firma de autos eléctricos Tesla y la red social X.

La tendencia comenzó en Londres (Inglaterra) con un cartel que convertía el símbolo de Tesla en una esvástica, símbolo del nazismo. Esta referencia se debe al polémico gesto que hizo el hombre más rico del mundo durante un discurso: su brazo extendido fue comparado al saludo nazi.

Musk goza de poder político. Es socio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y está al frente de DOGE, el departamento creado para recortar el gasto público y reformar el aparato estatal.

Según informe de The New Daily, en las últimas semanas se han popularizado las pegatinas con el mensaje “El odio no vende. Pregúntenle a Tesla”, y se ha vuelto viral en las redes sociales. Promueven el cierre de cuentas en X, la red social que antes se llamaba Twitter y que fue comprada por Musk.

El impacto también se traduce en dinero. Los autos Tesla Model Y y Model 3 han tenido una fuerte baja de ventas de 71.9% durante febrero a nivel mundial. Solo en Europa la baja ha sido de 45%, pasando de vender 18.161 del año pasado a 9.945 vehículos.

¿Por qué genera rechazo? “Este es un momento real en el que la gente está harta de que los multimillonarios se involucren en nuestra política”, dijo uno de los promotores, que se mantiene en el anonimato, en informe a The Hollywood reporter. Esto se debe a que Elon Musk ha mostrado su apoyo activo a partidos de derecha europeos.

“Es un hombre espantoso y todos debemos unirnos para evitar que tenga esta increíble influencia sobre nuestras vidas”, indicó. Además, el grupo está trabajando con otras organizaciones y recauda fondos para continuar con su campaña.