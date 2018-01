Facebook: 5 formas para limpiar el ‘feed’ de noticias

Los últimos cambios en Facebook han hecho que algunos de sus usuarios no se sientan de todo a gusto porque ya no pueden ver en su ‘News Feed’ (Portada) noticias de medios de comunicación, sino publicaciones de personas que a veces no les interesan.

Para solucionar ello, Facebook tiene algunas herramientas que permiten eliminar las cosas que los usuarios no quieren ver en la versión móvil. Conócelas a continuación:

Usar la opción ‘Snooze’

Si una persona publica fotos o mensajes que no son de tu gusto, Facebook permite ocultar sus publicaciones durante 30 días con su nueva función de snooze. Solamente se debe pulsar en el botón de tres puntitos junto a la publicación de la persona o grupo y silenciarla, así dejarás de ver lo que pone en bastante tiempo.

Esconder la publicación

Si el usuario desea que las publicaciones de uno de sus contactos permanezcan en su muro, pero con menos frecuencia, se puede pedir a Facebook que muestre menos post de esa persona. Tocando en el botón de tres puntos se debe pulsar en la opción ‘Ocultar publicación’. De esta forma el usuario verá menos publicaciones de esa persona.

Dejar de seguir a un contacto

La opción “Dejar de seguir” permite seguir siendo amigo de un contacto pero dejar de ver sus publicaciones en el feed de noticias. Solamente se debe ingresar al menú (botón con tres puntos) y darle en la opción “Dejar de seguir”. Así dejarás de ver las publicaciones de esa persona, pero ella no se dará cuenta que ya no sigues su actividad en Facebook.

Eliminar o bloquear a un contacto

La opción más radical en Facebook es la de eliminar a un contacto de la lista de amigos o bloquearlo. Si se bloquea a alguien, no podrá verlo en ningún lado. No se le notificará que ha sido bloqueado, pero pueden ver que tu nombre no se encuentra en su lista de amigos.

Reportar una publicación

Si un usuario ve una publicación que se considera ofensiva, podrá reportarla en Facebook. Para ello se debe tocar en el botón de tres botones y dar en la opción “enviar comentarios”. Facebook brindará algunas opciones para describir cómo la publicación es ofensiva, violenta o de acoso. Facebook revisará la publicación y la eliminará si no cumple con sus normas.