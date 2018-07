Facebook: Científicos abren servidores privados para estudiar noticias falsas

Facebook se ha convertido en la principal fuente de información del planeta. Está en la obligación de separar lo informativo de la desinformación, pero antes de eso necesita definir lo que realmente es una "noticia falsa", explica el politólogo Gary King, director del Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvard, al portal "Wired".

"¿Qué significa exactamente? No siempre es claro. Sabemos, por ejemplo, que si a alguien no le gusta una historia que ve en Facebook podría clasificarla como falsa, cuando en realidad solo refleja una ideología contraria", dice King. Y es que una ideología contraria no significa que sea incorrecta. Por eso afirma que se necesita encontrar un investigador que desarrolle una clasificación de noticias falsas o verdaderas que sean universales para personas y algoritmos.

Si los investigadores encuentran información que "deje mal parado" a Facebook, la empresa no podrá hacer nada para evitar su publicación. (Foto: AFP) Internet

Este sistema optimista, al que King considera sería "un gran desarrollo", es al que apunta el proyecto Social Science One, una investigación independiente que cofundó para ofrecer a científicos sociales acceso a los datos de Facebook de ciertas "fronteras" de información. El trabajo se presentó en abril, pero recién hoy se hace formal junto al anuncio de su primera misión: investigar la difusión de información y desinformación en Facebook, su impacto en las elecciones y la democracia.

No es la primera vez



Facebook ya permitió el acceso a sus datos privados para trabajos de investigación en el pasado. Pero los hallazgos tenían que ser aprobados por la empresa antes de ser publicados. Social Science One será un intermediario y elimina esta condición. "Wired" explica que la organización tiene una idea de los datos que posee la plataforma y los que necesitan los investigadores, por eso científicos pueden solicitar información y financiación que aprobará y ya no la red social.

Si los investigadores encuentran información que "deje mal parado" a Facebook, la empresa no podrá hacer nada para evitar su publicación. A esto estará expuesto con la liberación de un primer conjunto de datos de sus servidores privados de un petabyte (un millón de GB) de tamaño que incluye publicaciones públicas en la red social, incluidos enlaces de noticias falsas internacionales. Esto junto a datos anónimos, pues no se sabrá la edad, género y opiniones públicas de los dueños de estos mensajes.

El proceso



Durante un mes, los investigadores podrán enviar solicitudes de financiación de hasta US$50 mil o datos, justo hasta antes que inicie el proceso de revisión inicial [en seis semanas]. Mientras que Social Science Research Council, una organización sin fines de lucro ajena al proyecto, administrará el dinero que llegará desde siete organizaciones de ideologías diversas.

Luego de la revisión inicial seguirá un mes de capacitación de investigadores sobre cómo acceder a la información de Facebook de forma segura. Solo después de esto iniciará el proceso de estudio que puede tardar desde días hasta años en completar.