Los anuncios en general se tornan muy molestos para los usuarios. De hecho, en algunas ocasiones son invasivos, no se pueden saltar y lo peor, en la mayoría de los casos, no hay formas de decidir qué ver y qué no. Sin embargo, desde hoy está disponible en Facebook una herramienta llamada: Actividad fuera de Facebook.

Esta función, según la red social, es una herramienta de transparencia con la cual buscan que el usuario pueda saber de primera mano y a un clic de distancia, todos los sitios web y aplicaciones que envían información hacia Facebook cuando utilizan la herramienta de negocios.

Entre esas, están todas las páginas en las que se ha vinculado tu cuenta, en las que has presionado en la publicidad o con las que has interactuado. Toda esta información se vincula al usuario y gracias a esta vinculación, se empieza a enviar publicidad personalizada a cada uno de las personas que ingresen a Facebook.

A continuación te enseñaremos cómo puedes administrar tus datos y las empresas que puedan tener accesos a ellos.

Lo primero que hay que hacer es ingresar a la aplicación y buscar las tres líneas horizontales que están en la parte superior derecha.

(Foto: El Tiempo, GDA)

Después, baje hasta la opción que dice configuración y privacidad; cuando lo oprimas, se desplegará un menú con diferentes opciones. Tendrás que elegir configuración.

Ya estando allí, hay múltiples opciones para personalizar tu cuenta tanto en seguridad, privacidad y protección de datos. El primer apartado es configuración de la cuenta; el segundo es seguridad; el tercero, privacidad y el cuarto, tu información de Facebook, al estar en este, hay que seleccionar la opción que dice: “Actividad fuera de Facebook”.

Aquí te aparecerán un conjunto de íconos de aplicaciones, juegos o páginas web con las que has interactuado. Aquí tendrás que oprimir en: “Administrar tu actividad fuera de Facebook”. Si es la primera vez que lo haces, te saldrá una anuncio que te pedirá tu contraseña.

Podrás ahora elegir ahora la el ícono que desees y al tocarlo, decidir qué hacer con él , ir a la página u aplicación, desactivar actividad futura de..., con esta elección, se desvinculará tu cuenta en un rango de 48 hora, con esto, se cerrará sesión si has ingresado con Facebook y no podrás volver a ingresar y, además, pasarás a esta aplicación al fondo de tu lista de intereses. Por último, enviar comentarios sobre esta actividad.

Otra opción existente es la de desvincular historial con el que la actividad de la cuenta se desvinculará de todas las apps y sitios web. Ahora, dependiendo de las aplicaciones que hayas eliminado, la aplicación empezará a cambiar los patrones de publicidad y así, te aparecerá publicidad estrictamente centrada a tus gustos.

Para Paula Vargas, líder de privacidad para América Latina de Facebook, la compañía debe tener un entorno seguro para ser responsables con el tratamiento de la información. “Utilizamos datos personales y se generan oportunidades y enormes desafíos en privacidad, que son continuos y permanentes”.

Y plantea algunos consejos para todas las personas, el primero de ellos es conocer muy bien todas las herramientas que hay disponibles para hacer más seguros sus datos, así como lo son tener contraseñas más seguras, usar el doble factor de verificación para que no te roben la cuenta.

“Hay que ser muy cuidadosos para que nadie pueda acceder a tu cuenta, tener control total de la seguridad de la cuenta”, señaló Vargas.

El Tiempo, GDA

