Facebook te bloquea si escribes de "forma errada" tu nombre

En sus inicios, y durante varios años, Facebook exigió a sus usuarios que siempre utilicen su nombre verdadero. Con el tiempo esto evolucionó a permitir seudónimos que respeten ciertas normas. Pero si la red social identifica que está "mal escrito" podría bloquearte.

"Facebook es una comunidad en la que las personas usan el nombre que utilizan habitualmente. Así nos aseguramos de que siempre sepas con quién te conectas", explica la red social. Lo que significa solo permite ciertos tipos de nombre y condena otros.

Los apodos están permitidos como nombres en Facebook solo si son una variación del nombre real. (Foto: AFP) Internet

El nombre que muestras en tu perfil de Facebook no debe incluir símbolos, números, mayúsculas empleadas de modo inusual, caracteres repetidos ni signos de puntuación. Tampoco contener caracteres de distintos idiomas (como uno chino, otro latino y otros cirílicos).

Por otra parte, el nombre que muestras tampoco puede ser un título de cualquier tipo (como el de tu profesión), palabras o frases en lugar de tu nombre verdadero, palabras ofensivas o sugerentes de cualquier índole. Todos comportamientos ajenos en nombres verdaderos.

"El nombre de tu perfil debería ser el nombre por el que te conocen tus amigos", explica Facebook en su página de asistencia al usuario. "Este nombre también debe aparecer en un documento de identidad de nuestra lista de documentos [que incluye partida de nacimiento, pasaporte, DNI, entre otros, que la red social puede pedir para confirmar tu identidad]".

Mientras que los apodos están permitidos solo si son una variación del nombre real: como Pepe en lugar de José. Puedes incluir otro nombre, como uno artístico además del verdadero. Mientras que si el perfil lleva el nombre de tu negocio, la red social te invita a crear una página para ello.

El dato



Es posible que intentes cambiar tu nombre, pero la red social no te lo permite. Esto se debe, posiblemente, porque tu nombre no cumple con las políticas de Facebook, lo cambiaste en menos de 60 días o intentaste cambiarlo con demasiada frecuencia, se te pidió previamente que confirmes tu nombre o el que estás colocando no coincide con algún documento que hayas presentado para confirmar tu identidad.