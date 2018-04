Facebook: Cómo borrar tu historial de búsquedas en la aplicación

Cuando decides buscar en Facebook a un amigo, la página de tu equipo favorito o el negocio a dónde piensas ir a comprar, se registra en la red social un historial de búsqueda cuya información es almacenada por la red social básicamente para futuras búsquedas más rápidas.

El problema es que el historial de búsquedas tiene una capacidad limitada para mostrar toda la información que almacena. Resulta casi imposible encontrar un término consultado hace una semana, por ejemplo. Por lo que se recomienda eliminar este registro -además de evitar que la red social tenga un registro de tus búsquedas.

Así puedes empezar a eliminar el historial de búsquedas de Facebook. (Foto: Facebook / El Comercio) Facebook

Cómo se observa en el ejemplo compartido en la fotografía ubicada arriba de este párrafo, para eliminar el historial de búsquedas lo primero que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta de Facebook. Allí presiona el botón de Registro de actividad ubicado justo debajo de la foto de perfil.

Facebook te mostrará una página con todas las acciones que has realizado en la plataforma, como los 'Me gusta' que has dado o los comentarios que realizaste. En esta pantalla tienes que elegir el botón Categorías. Aparecerá una larga lista de opciones en la que tienes que ir hasta el final de la misma para encontrar Historial de búsqueda.

Así puedes eliminar el historial de búsquedas de Facebook. (Foto: Facebook / El Comercio) Facebook

En ella aparecerán una lista con tus búsquedas. Puedes borrarlas una por una o eliminarlas todas al mismo tiempo al presionar el botón Borrar búsquedas ubicado en la parte superior de la pantalla, como se muestra en el ejemplo. Y listo, aunque escondida la función, así de fácil es eliminar el historial de búsquedas en Facebook desde la app.