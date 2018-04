Facebook borró mensajes de Zuckerberg de la bandeja de destinatarios

Ningún usuario de Facebook puede eliminar los mensajes que envía a sus amigos de la bandeja de entrada de estos. Pero Mark Zuckerberg y otros altos ejecutivos sí tienen esa facultad, según informa el sitio especializado "TechCrunch".

Hasta tres fuentes confirmaron que los viejos mensajes de Facebook que recibieron de Zuckerberg han desaparecido de sus hilos de conversaciones en la red social. Sin embargo, solo fueron eliminados lo dicho por el empresario, pues sus respuestas siguen visibles.

Messenger cuenta con 1.300 millones de usuarios activos al mes, pero solo Zuckebrerg y algunos ejecutivos de Facebook pueden borrar los mensajes que envían. (Foto: Facebook) AFP

Ante la consulta, un portavoz de Facebook dijo que esta acción se trató de una medida para la seguridad corporativa de la empresa. "Después que los correos electrónicos de Sony Pictures fueron pirateados en 2014, hicimos una serie de cambios para proteger las comunicaciones de nuestros ejecutivos", dijo.

Los cambios a los que se refiere el portavoz incluyen la limitación del periodo de retención de los mensajes de Zuckerberg a través de Messenger. "Lo hicimos en pleno cumplimiento de nuestras obligaciones legales para preservar los mensajes".

La controversia nace porque Facebook nunca divulgó de forma pública dicha eliminación de mensajes. Tampoco informó de forma privada a los destinatarios de Zuckerberg, lo que plantea una incertidumbre: Esta acción, ¿no es acaso una violación de la confianza del usuario?

Manipulación



Facebook confirmó que los usuarios solo pueden eliminar mensajes de su propia bandeja de entrada, mientras que los mismos seguirán siendo visibles en el hilo de conversación del destinatario. Para ellos no existe un "periodo de retención" como en el caso de Zuckerberg y otros ejecutivos.

Los mensajes enviados de Zuckerberg se borraron de las conversaciones que sostuvo desde hace varios años con antiguos empleados y personas ajenas a Facebook. Mientras que los mensajes recientes siguen apareciendo. Solo en algunos casos, los chats de antes de 2014 siguen apareciendo.

Mark Zuckerberg no volverá a borrar los mensajes que envía hasta que todos los usuarios puedan hacerlo también. (Foto: Facebook) AFP

Cabe precisar que ningún término de servicio de Facebook parece brindar el derecho de eliminar contenido de las cuentas de los usuarios, salvo que infrinja alguna política de la comunidad. Si bien muchas empresas se pueden reservar el derecho de administrar los correos de empleados, el caso también habla de personas ajenas a Facebook.

Un perfil con privilegios



Mark Zuckerberg cuenta con todo un equipo que lo ayuda a administrar su perfil de Facebook. Además cuenta con características especiales para atender a sus 105 millones de seguidores, las constantes solicitudes de atención y la ausencia del botón para agregarlo. Pero además puede eliminar los mensajes que envía haciendo parecer que sus interlocutores hablan solos.

La medida pudo ser preventiva para evitar filtración de comunicaciones corporativas sensibles. Aunque también para frustrar la publicación de mensajes personales potencialmente embarazosos para Zuckerberg. Como cuando "Busines Insider" publicó en 2010 la charla del CEO de Facebook con un amigo, cuando tenía 19 años.

"Sí, así que si alguna vez necesitas información sobre alguien en Harvard... Solo pregunta... Tengo más de 4,000 correos electrónicos, fotos, direcciones...", dijo Zuckerberg. Ante la pregunta de cómo consiguió toda esa información, dijo: "La gente acaba de enviarlo... No sé por qué. Ellos 'confían en mí'... Tontos".

Zuckerberg confirmó la veracidad de esta conversación a "The New Yorker". Dijo lamentarse por ella argumentando su inmadurez de entonces como la causa de la misma. "Creo que he crecido y aprendido mucho", agregó.

El dato



Tras la revelación de esta información, Facebook dijo que planea lanzar una característica de "liberación" para los mensajes de Facebook a todos los usuarios en los próximos meses, y no permitirá que Zuckerberg use más esta opción hasta que disponible para todos.