Facebook no cambiará sus políticas de privacidad en todo el mundo

El presidente ejecutivo de Facebook Inc, Mark Zuckerberg, dijo el martes que la red social no tiene planes inmediatos para aplicar una nueva y estricta ley de la Unión Europea sobre privacidad de datos al resto del mundo, en momentos en que la firma lidia con un escándalo por el manejo de la información personal de millones de sus usuarios.



Zuckerberg dijo, en una entrevista telefónica con Reuters, que Facebook ya está cumpliendo con gran parte de la ley antes de la fecha límite de mayo y que la compañía quería extender el espíritu de garantías de privacidad a todo el mundo, pero hará excepciones, que no quiso describir.

(Foto: Reuters)

--- Política européa ---



La ley, conocida como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por su sigla en inglés), se ha calificado como la mayor reforma de la privacidad en línea desde el nacimiento de Internet, y ofrece a los europeos más protección para sus datos que nunca.



Facebook reconoció el mes pasado que la información personal de más de 50 millones de usuarios terminó inapropiadamente en manos de la consultora Cambridge Analytica, que trabajó en la campaña del 2016 del presidente estadounidense, Donald Trump.



Los grupos de defensa de la privacidad han instado a Facebook y a sus competidores de Silicon Valley a adoptar en todo el mundo las protecciones que implementan en Europa.



Zuckerberg dijo que muchas de las herramientas que son parte de la ley, como la capacidad de los usuarios para eliminar todos sus datos, ya están disponibles en Facebook.



"Creemos que esta es una buena oportunidad para aprovechar el momento en el resto del mundo", declaró.

(Fuente: Reuters)