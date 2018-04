Los permisos de la aplicación que recolectó la información de hasta 87 millones de usuarios de Facebook que fue aprovechada por Cambridge Analytica también pudieron haber permitido el acceso a los mensajes que estos recibieron en Messenger, informa el sitio "TechCrunch" citando un comunicado de la red social.

El posible acceso a la bandeja de entrada de Messenger pudo haberse producido en un momento en que los usuarios otorgaron permisos para leer y grabar sus mensajes privados, así como más datos públicos como ubicación y otros intereses, sin haberse dado cuenta.

El mensaje donde Facebook advierte que Cambridge Analytica podría haber accedido a la bandeja de entrada de los usuarios. (Foto: Facebook) Facebook

Facebook advirtió a los 87 millones de personas cuyos datos fueron vulnerados que Cambridge Analytica también pudo haber recolectado información de sus conversaciones dentro de la red social.

"Un pequeño número de personas que iniciaron sesión en 'This Is Your Digital Life' también compartió su propio News Feed, línea de tiempo, publicaciones y mensajes que pueden haber incluido publicaciones y mensajes tuyos", dijo Facebook en su advertencia.

El permiso para que la aplicación ingrese a la bandeja de entrada de los usuarios se llama 'read_mailbox'. Pudo haber sido puesto en términos más cotidianos en el momento en que un usuario lo aceptaba. Algo como, "esta aplicación podrá acceder a sus publicaciones en el Muro, lista de amigos, contactos, mensajes" en viñetas.

Según dijo Facebook al sitio "Wired", unas 1.500 personas otorgaron el permiso de 'read_mailbox' durante un periodo de tiempo a la aplicación creada por el investigador y profesor universitario Aleksandr Kogan, la misma que fue utilizada para recolectar datos que luego fueron vendidos a Cambridge Analytica.

No está claro por qué tan pocas personas vieron sus mensajes vulnerados. Facebook tampoco precisó como logró estimar la cifra de afectados en 1.500, aunque si se considera que estas personas mantienen decenas de conversaciones, el número de vulnerados podría inflarse hasta 150 mil, según explica "TechCrunch".