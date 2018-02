Facebook castiga a grupo que se atribuyó 'ataques' a película

Facebook eliminó de su plataforma a un grupo que afirmaba haber saboteado las calificaciones de "The Last Jedi" en el popular sitio web "Rotten Tomatoes", espacio dedicado a la revisión, información y noticias de películas.

Medida llegó mientras que el grupo "Down With Disney's Treatment of Franchises and its Fanboys" anunció su siguiente golpe: dotar de bajas calificaciones a la película de Disney "Black Panther", según informó el sitio especializado "The Verge" citando a Marvel Studios News.

Ante el próximo estreno de la nueva producción de Marvel, el mencionado grupo creó un evento para sabotearlo con bajas calificaciones y críticas negativas para la película, así como también a "Solo: A Star Wars Story".

El grupo había dicho que también crearía eventos adicionales para el mismo accionar contra "Avengers: Infinity War" y los programas de Marvel en Netflix.

Tras hacerse público estas incitaciones al sabotaje, "Rotten Tomatoes" dijo en un comunicado que le dan la bienvenida a los fanáticos apasionados que desean debatir los méritos de una película, pero no aprueba este tipo de discursos de odio. A la vez anunció que sus trabajadores se estaban preparando para monitorear y abordar revisiones de spam.

El grupo fue eliminado por Facebook por "violar los estándares de la comunidad de la compañía", según se lee en una ventana al tratar de ingresar a su página. Según "The Verge", se describía como un sitio de seguidores del Universo Expandido de DC que se apone a las franquicias de Marvel y Star Wars de Disney.

Los miembros de este grupo afirmaron que utilizaron 'bots' para reducir las calificaciones de los proyectos de Marvel, e incentivaron a personas con ideas similares a la página para lanzar publicaciones negativas.