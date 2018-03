Los algoritmos de Facebook no son neutrales y la red social a veces juega un papel negativo en la política, afirmó el Chris Huges, cofundador de la red social y compañero de habitación de Mark Zuckerberg cuando ambos eran estudiantes de Harvard.

"Facebook ha desempeñado a veces un papel negativo en el discurso político", dijo Huges durante un evento de Bloomberg Beta mientras promocionada su nuevo libro "Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn". "Los algoritmos no son neutrales", agregó.

Chris Huges abandonó Facebook en 2007 para trabajar en la campaña proselitista de Barack Obama. (Foto: Reuters) Internet

Al ser consultado por el sitio "TechCrunch" sobre la influencia de la red social en la política y la salud de las personas, Huges dijo que "Facebook tiene todo tipo de efectos en el mundo", tanto impactos positivos como negativos, ya que tiene la capacidad de compartir momentos tiernos como las fotos de tu hijo como material ofensivo.

Pero Facebook está despertando. Tras el caso de las "burbujas de filtro" y la interferencia rusa durante las elecciones presidenciales de EE.UU. la red social "finalmente está reconociendo la responsabilidad que tienen de dar forma al discurso político" dentro de su plataforma.

Aunque actuó lento, Facebook ahora está comenzando a tomar decisiones normativas sobre lo que la gente debería ver para precisamente dar esa forma que necesita el discurso político dentro de la red social. Esta característica hace que la empresa adopte la función de una compañía de medios y no solo de una plataforma tecnológica.

Chris Huges abandonó Facebook en 2007 para trabajar en la campaña proselitista de Barack Obama. Tuvo una participación mayoritaria desde 2012 hasta 2016 en la revista política liberal The New Republic, la vendió después de polémicas en la sala de redacción.