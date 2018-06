Facebook: Aprende a configurar el idioma de tu cuenta

Cuando inicias sesión en Facebook en otro país desde una computadora, la dirección IP le dice a la red social tu ubicación y, a veces, de forma automática te ofrece la plataforma con el idioma local. Ya sea por esto o porque estás practicando otra lengua, es posible que necesites configurar el idioma de tu cuenta.

Para cambiar el idioma y modificar la configuración dentro de tu perfil en Facebook primero tienes que hacer click en la flecha que apunta hacia abajo, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, y hacer click en Configuración. Luego, selecciona Idioma en el menú del lado izquierdo.

Primero tienes que entrar Configuración de Facebook. (Foto: Facebook / El Comercio) Internet

Luego ve a la sección Idiomas. (Foto: Facebook / El Comercio) Internet

Facebook te mostrará diferentes opciones para modificar el idioma de la plataforma. Así, se tiene primero "¿En qué idioma quieres usar Facebook?" Si seleccionas este ítem puedes elegir en la lengua que se mostrará todo lo que ves en la red social. Por ejemplo, si lo cambias al inglés el botón "Me gusta" aparecerá como "Like".

Cuando ya sabes en qué idiomas deseas que aparezca la interfaz de la plataforma, puedes elegir "¿A qué idioma quieres que se traduzcan las historias?" Esta configuración modifica el idioma al que se traducen los comentarios y las publicaciones escritas en otros idiomas diferentes al establecido en la interfaz. Si está en inglés, puedes pedir que los comentarios que estén en español se traduzcan al primer idioma.

Estas son las opciones de idioma que puedes cambiar dentro de Facebook. (Foto: Facebook / El Comercio) Internet

La opción "¿Qué idiomas entiendes?" controla los idiomas para los que no deseas ver traducciones. "Los comentarios o las publicaciones escritos en estos idiomas no contendrán opciones de traducción", dice la página de ayuda de la red social. Así, si sabes francés, las publicaciones en este idioma no se mostrarán traducidos.

Similar a la opción anterior es "¿Qué idiomas no quieres que se traduzcan automáticamente?". Si sencillamente no deseas que publicaciones en ciertos idiomas no se traduzcan de forma automática, pero tengan la opción de sí hacerlo según sea el caso, puedes acceder a esta configuración.

Finalmente, "publicaciones en varios idiomas" te permite publicar en más de un idioma a la vez sin traducciones automáticas.